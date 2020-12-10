Липчан приглашают за новогодним настроением в музей

К празднику приурочили презентацию двух экспозиций.

11 декабря в Историко-культурном музее состоится открытие студии авторской куклы «Белая ворона» и «Теплая выставка» картин из шерсти, сообщает администрация учреждения культуры.



- Обе выставки открываются накануне Нового года неслучайно. В атмосферу уюта и тепла выставки шерстяных картин гармонично вплетается ощущение загадочности и волшебства от созерцания необычных кукол, - отмечают в музее.



«Теплая выставка» - персональная юбилейная экспозиция картин из шерсти Ирины Павловны в технике сухого валяния. На выставке «Белая ворона» будут представлены около 50 работ. Коллекция отличается неожиданным разнообразием кукольных форм и жанров. Среди работ присутствуют как классические литературные, так и фантазийные, сказочные, фольклорные персонажи из мира людей, птиц, рыб, насекомых и улиток не только из привычных для кукольниц папье-маше, керамики, фарфора, ткани, современных запекаемых и самозатвердеваемых пластиков, но и из новых материалов. К привычным уже видам кукол - будуарной, каркасной, интерьерной, портретной куклы, тедди-дол, в этом году присоединились также и куклы в авторских техниках. Все они объединены по определенным темам, например «детский гороскоп», «карточная колода», «из жизни лесного народца» и т.д. Многие куклы были подготовлены специально к выставке.