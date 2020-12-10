Культура

сегодня, 09:22

Липчан приглашают за новогодним настроением в музей

6 339
#выставка #музей
Липчан приглашают за новогодним настроением в музей

К празднику приурочили презентацию двух экспозиций.

11 декабря в Историко-культурном музее состоится открытие студии авторской куклы «Белая ворона» и «Теплая выставка» картин из шерсти, сообщает администрация учреждения культуры.

- Обе выставки открываются накануне Нового года неслучайно. В атмосферу уюта и тепла выставки шерстяных картин гармонично вплетается ощущение загадочности и волшебства от созерцания необычных кукол, - отмечают в музее.

«Теплая выставка» - персональная юбилейная экспозиция картин из шерсти Ирины Павловны в технике сухого валяния. На выставке «Белая ворона» будут представлены около 50 работ. Коллекция отличается неожиданным разнообразием кукольных форм и жанров. Среди работ присутствуют как классические литературные, так и фантазийные, сказочные, фольклорные персонажи из мира людей, птиц, рыб, насекомых и улиток не только из привычных для кукольниц папье-маше, керамики, фарфора, ткани, современных запекаемых и самозатвердеваемых пластиков, но и из новых материалов. К привычным уже видам кукол - будуарной, каркасной, интерьерной, портретной куклы, тедди-дол, в этом году присоединились также и куклы в авторских техниках. Все они объединены по определенным темам, например «детский гороскоп», «карточная колода», «из жизни лесного народца» и т.д. Многие куклы были подготовлены специально к выставке.
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#выставка #музей

Комментарии (6)

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хочу сходить

27 минут назад
Обожаю такие выставки....Люди,сходите и посмотрите на эту красоту....Пять лет назад мы с дочерью обошли все музеи и выставки в Липецке.....В залах было очень пустынно,так что не бойтесь.идите ,и смотрите!
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65+

34 минуты назад
А нам нельзя ,мы 65+ теперь навсегда замурованы сидеть дома и ни ни никуда
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Нормально

38 минут назад
В школу ходить нельзя, а в музей на куколок пялиться можно.
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.

47 минут назад
Не, ну обалдеть. Сейчас самое время, конечно. По какому вообще принципу у нас в городе что-то запрещено, а что-то разрешено? Это же бардак какой-то.
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я

сегодня, 09:32
Шиша, так "так много людей", что точно не заразишься))))
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Шиша

сегодня, 09:26
В музее заразиться нельзя.........
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