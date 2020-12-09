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Закрытый футбол – только в фотографиях GOROD48
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Четвёртый год за «Динамо» забил ельчанин Кирилл Жуковский.
Сегодня без лишнего шума в Липецке на стадионе «Сокол» сыграли команды российской Премьер-Лиги по футболу. Речь идёт о молодежной первенстве РФПЛ: тамбовская команда в качестве домашнего поля на два матча выбрала липецкий стадион «Сокол».
На сокольской арене тамбовчане принимали дублёров столичного «Динамо», клуба Великого Льва Яшина.
Впрочем, если бы даже Яшин сегодня был в воротах бело-голубых, он вряд ли уберёг бы свою команду от поражения. Юные тамбовчане (на самом деле команда собрана со всей страны) проиграли – 2:4.
Из-за коронавирусных ограничений на игру не допускали не болельщиков, ни СМИ, но это никогда не было преградой для журналистов нашей спортивной редакции. Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий с матча.
И да – Кирилл Жуковский, сын легенды «Металлурга» Дениса Жуковского, нынешнего генерального директора и главного тренера ФК «Елец» Дениса Жуковского вышел на поле на замену во втором тайме и забил 4-й гол «Динамо». Теперь на счету нашего динамовского земляка шесть голов в первенстве самых перспективных игроков страны!
На сокольской арене тамбовчане принимали дублёров столичного «Динамо», клуба Великого Льва Яшина.
Впрочем, если бы даже Яшин сегодня был в воротах бело-голубых, он вряд ли уберёг бы свою команду от поражения. Юные тамбовчане (на самом деле команда собрана со всей страны) проиграли – 2:4.
Из-за коронавирусных ограничений на игру не допускали не болельщиков, ни СМИ, но это никогда не было преградой для журналистов нашей спортивной редакции. Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий с матча.
И да – Кирилл Жуковский, сын легенды «Металлурга» Дениса Жуковского, нынешнего генерального директора и главного тренера ФК «Елец» Дениса Жуковского вышел на поле на замену во втором тайме и забил 4-й гол «Динамо». Теперь на счету нашего динамовского земляка шесть голов в первенстве самых перспективных игроков страны!
302
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05.12.2020 21:44Спорт