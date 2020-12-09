В Липецке пропал 33-летний мужчина

Две недели о нем ничего не известно.

33-летний Виталий Масленков вышел из дома 25 ноября и до сегодняшнего дня его место нахождения не известно, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».



Его приметы: рост 174 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.



Может находится в районе «Свободного Сокола».

