Происшествия

56 минут назад

В Липецке пропал 33-летний мужчина

1 972
#без вести пропавшие
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В Липецке пропал 33-летний мужчина

Две недели о нем ничего не известно.

33-летний Виталий Масленков вышел из дома 25 ноября и до сегодняшнего дня его место нахождения не известно, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Его приметы: рост 174 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Может находится в районе «Свободного Сокола».
1 972
#без вести пропавшие
1

Комментарии (1)

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Горожанин

12 минут назад
Бухает с друзьями,отойдет придет
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