Происшествия
56 минут назад
В Липецке пропал 33-летний мужчина
1 972
Две недели о нем ничего не известно.
33-летний Виталий Масленков вышел из дома 25 ноября и до сегодняшнего дня его место нахождения не известно, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Его приметы: рост 174 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Может находится в районе «Свободного Сокола».
Его приметы: рост 174 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Может находится в районе «Свободного Сокола».
1 972
Горожанин