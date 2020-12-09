Новое о коронавирусе к 9 декабря: SARS-CoV-2 научился обходить антитела

Американские ученые нашли мутацию SARS-CoV-2, которая помогает вирусу спрятаться от антител, вырабатываемых иммунной системой зараженного человека.





Ученые онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона (США) выявили мутацию SARS-CoV-2, которая позволяет вирусу ускользать от распознавания антителами, выработанными для борьбы с инфекцией. Предварительные выводы своей работы ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv, позже о препринте исследования сообщил журнал Nature.

В частности, молекулярные биологи изучали мутации шиповидного белка вируса SARS-CoV-2 и белковый сегмент, называемый рецептор-связывающим доменом (RBD), его ключевой части. Этот сегмент вирус использует для внедрения в клетки. Эксперты нанесли на карту все возможные мутации коронавируса, которые могут предотвратить связывание трех моноклональных антител (созданных в лаборатории и вводимых пациентам в рамках специализированной терапии). «Составленные карты позволяют оценить, насколько ускользающие мутации представлены в настоящее время при распространении SARS-CoV-2. По состоянию на середину ноября мы нашли существенное число мутаций вируса в человеке, которые ускользнули от одного или нескольких антител», - говорится в статье. Одна мутация была обнаружена у заболевших по всей Европе. Другая локально распространяется в Нидерландах и Дании— образцы вируса с таким изменением были взяты у норок и людей, работающих на норковых фермах в этих странах. Именно эту мутацию ученые связывают со вспышкой заражений у норок в Нидерландах и Дании.

Это первые подобные мутации коронавируса. Одна мутация маскировала вирус от всех антител, из которых был составлен препарат, а другие помогали ему выборочно «ускользнуть» от одного какого-либо из антител. Пока непонятно, как поведёт себя мутировавший вирус при наличии антител и слабом иммунитете. Учёные пока не дают ответа на этот вопрос.

Напомним, в ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что к тому моменту специалисты прочитали полные геномы 1215 изолятов коронавируса, которые были выделены в разное время с момента выявления патогена на территории страны - изменения генома коронавируса в России были незначительны и не имели мутаций, которые сделали бы его опаснее. Определенные мутации выявили и в коронавирусе нового типа, который циркулирует в Сибирском регионе, что позволяло говорить о формировании там собственного штамма SARS-CoV-2. В конце ноября Nature также сообщал, что ученые изучили геном коронавируса из образцов, взятых у 46 тысяч пациентов из 99 стран, и нашли 12 тысяч различных мутаций. Ни одна из них не привела к ускорению распространения SARS-CoV-2, большинство были нейтральными.

Пика пандемии в России можно ожидать уже в декабре?

Пока одни ученые бьются над геномом вируса и его мутациями, другие пытаются спрогнозировать, когда же наступит пик пандемии, после чего она пойдет на спад.

Очередную попытку сделали ученые Центра интеллектуальной логистики СПбГУ. Они создали новую математическую модель прогнозирования распространения коронавируса, сообщают «Известия». Ее особенность в том, что для прогнозирования эволюции эпидемии в России она использует данные о динамике распространения нового коронавируса в странах, где эпидемия началась раньше. Так, по подсчетам исследователей, ко второму с начала эпидемии пику по количеству активных случаев болезни приблизились Москва и Санкт-Петербург. В Москве его прогнозируют 10-12 декабря, в Санкт-Петербурге – 15-16 декабря. В целом же Россия окажется на пике заболеваемости 21-22 декабря. К этому дню, считают ученые, число активных случаев достигнет 514-517 тысяч человек. На данный момент этот показатель составляет 479 тысяч.

Прогнозы по ситуации с COVID-19 в России давали и другие специалисты. Так, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что регионы пройдут пик роста заболеваемости в разное время. По мнению директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович пик респираторных заболеваний зависит от температуры воздуха, плотности контактов населения и поведения людей. «Слишком много факторов, каждый из которых будет влиять на эту историю», - отметила она и добавила, что математические модели, описывающие распространение инфекции, если и соответствуют реальности, то на очень короткое время. По ее мнению, раньше конца марта, когда потеплеет и закончится период респираторных заболеваний, ослабления эпидемии COVID-19 в стране ждать не стоит. А директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников заявил, что универсальных законов развития эпидемии не существует, скорость и длительность подъема, резкость перехода к спаду, глубина снижения, интервал между двумя волнами могут очень сильно варьироваться даже от региона к региону в рамках одной страны.

На момент подготовки материала в мире зафиксировано 68 266 536 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 556 925 человек, вылечились 47 256 030 заразившихся. В России выявлено более 2,51 миллиона пострадавших, она оказалась на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается также во Франции. Более миллиона заразившихся - в Италии, Великобритании, Испании, Аргентине, Колумбии, Германии, Мексике, Польше, Иране.