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сегодня, 15:20

В Липецке оштрафовали хинкальную

22 6935
#штраф #музыка #кафе
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В Липецке оштрафовали хинкальную

В заведении без разрешения включили музыку. Это отказалось нарушением авторских прав.

Хозяйке липецкой хинкальной придется заплатить штраф в 10 000 рублей. Заведение оштрафовали из-за … мелодии.

Суд установил, что днем 19 февраля в помещении хинкальной играла мелодия «Minda» композитора Давида Гварянца. Воспроизведение музыки шло без лицензионного договора с общероссийской общественной организацией «Российское авторское общество» (РАО), которое охраняет авторские права на композицию. Играющая в хинкальной музыка стала основанием для возбуждения административного дела ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав». В свою защиту хозяйка заведения заявила, что не знала, что в хинкальной воспроизводятся во время работы результаты интеллектуальной собственности, не знала, равно как и что необходимо заключить договор с РАО. Свою вину женщина признала.

Раскаяние хозяйки хинкальной стало обстоятельством для назначения минимально штрафа, предусмотренного статьей.

Фото: v-georgia-com
22 6935
#штраф #музыка #кафе
1

Комментарии (22)

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Глутамат натрия

сегодня, 20:54
Это не хинкали,а химикали.
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повар

сегодня, 20:14
Вы лучше заглянули что они пихают в эти так называемые хинкали! !Соответствует это названию или просто фарш с тестом!!!
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Монстер

сегодня, 19:18
Смешно. Если надо оштрафовать, так штрафовали бы за тараканов на кухне. Было бы не так обидно
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так-то

сегодня, 18:13
Вывод:, Если публично включать радио, тогда уже надо заключить договор с этой радиостанцией.
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Курдюк

сегодня, 18:12
Хинкали- шикарная весчь.
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Mikl

сегодня, 18:05
Если посетители кафе заказывали, платили за музыку и слушали. то возможно нарушение прав. Только если сам автор заявит. А остальные заявители не являются участниками процесса и не могут заявлять. Это как произошла драка между двумя бабами. а мужик сидел недалеко в сквере. так вот заявлять могут только участники драки. а мужик может пойти свидетелем если его пригласят. Закон для всех закон. а здесь засудили бедную хинкальщицу
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Обморок

сегодня, 17:36
В каком анегдотическом мире приходится жить,что не новость, то смехопанорама... Капитализм...
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Ужас

сегодня, 17:24
В кассетное время в 90х все хиты из музыкальных киосков гремели, а теперь такая музыка стала "хорошая", что ее можно слушать только в подполье)))))
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Animal Planet.

сегодня, 17:24
Одни хинкальные-шминкальные ,как будто мы в Турции живем .Негде русских пельменей попробовать
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Житель

сегодня, 17:09
напридумывали "авториские", если так за песни держишься то пой ее дома, а если уже вывел на всеобщее обозрение это уже народное....
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