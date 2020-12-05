В Липецке оштрафовали хинкальную

В заведении без разрешения включили музыку. Это отказалось нарушением авторских прав.

Хозяйке липецкой хинкальной придется заплатить штраф в 10 000 рублей. Заведение оштрафовали из-за … мелодии.



Суд установил, что днем 19 февраля в помещении хинкальной играла мелодия «Minda» композитора Давида Гварянца. Воспроизведение музыки шло без лицензионного договора с общероссийской общественной организацией «Российское авторское общество» (РАО), которое охраняет авторские права на композицию. Играющая в хинкальной музыка стала основанием для возбуждения административного дела ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав». В свою защиту хозяйка заведения заявила, что не знала, что в хинкальной воспроизводятся во время работы результаты интеллектуальной собственности, не знала, равно как и что необходимо заключить договор с РАО. Свою вину женщина признала.



Раскаяние хозяйки хинкальной стало обстоятельством для назначения минимально штрафа, предусмотренного статьей.



Фото: v-georgia-com