Общество

вчера, 18:36

Пассажира без маски ждет суд

25 1753
#масочный режим #проверка #рейд
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Пассажира без маски ждет суд

По итогам сегодняшнего рейда по соблюдению противоэпидемиологических мер выявлены шестеро нарушителей.

Количество протоколов, составленных на пассажиров за пребывание в общественном транспорте без маски, увеличилось до 37. Сегодня контролеры зафиксировали еще одного нарушителя. Пассажиру грозит административная ответственность, протокол в отношении него передадут в суд, где определят наказание для липчанина.

- Сегодня, 4 декабря. 99,8% пассажиров ехали в транспорте в масках. С начала рейдов по соблюдению масочного режима проверено 27 988 единиц транспорта. На водителей за нарушение противоэпидемиологических требований составлено 167 протоколов, в том числе сегодня – пять, на пассажиров – 37, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Напомним, с 30 сентября 2020 года вступили в силу изменения в постановление администрации Липецкой области №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», которые ужесточили требования к соблюдению масочного режима.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях игнорирование масочного режима в транспорте и объектах торговли грозит административными штрафами. Для граждан – от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

25 1753
#масочный режим #проверка #рейд
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Комментарии (25)

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На каком основании

вчера, 23:59
Нет такого "основания", и не может быть местная власть важнее конституции и прав человека и федеральных законов. Люди. Пора защищать себя ! Что вы молчите ???
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заканчивайте с идиотизмом

вчера, 23:00
неужели наверху не видят, что маски только увеличивают количество заболевших,или все это делается властями специально ,в целях, далеких от медицины ?
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G

вчера, 22:57
Последние Стива Джобса чиновникам в уши!
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Дмитрий

вчера, 22:48
Милиционеры только и умеют, что оформлять безмасочников и бороться с митингами.
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Наталья

вчера, 22:21
Да, действительно,как легко оказалось поработить человека и надеть на него намордник,чтоб ещё и рот свой закрыл .
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Solomon

вчера, 22:11
основу населения составляют потомки крепостных. покорность у них в крови. вот они и носят маски безропотно.
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безмасочник

вчера, 22:09
Наталья, .. я то же плевал на этот идиотизм . потому и не заразился через намордник, как масочники
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Лавочница

вчера, 21:58
Почему люди так беспокоятся о своей мнимой безопасности следуя путем молчаливой покорности в отношении к любому поработительству?
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Наталья

вчера, 21:42
Я лично плевала на ваши суды!!! И на эти намордники тоже!!!
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Наталья

вчера, 21:35
Ну слава богу,наконец то приступников нашли.браво,браво,браво!!!
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