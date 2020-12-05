Пассажира без маски ждет суд

По итогам сегодняшнего рейда по соблюдению противоэпидемиологических мер выявлены шестеро нарушителей.

Количество протоколов, составленных на пассажиров за пребывание в общественном транспорте без маски, увеличилось до 37. Сегодня контролеры зафиксировали еще одного нарушителя. Пассажиру грозит административная ответственность, протокол в отношении него передадут в суд, где определят наказание для липчанина.



- Сегодня, 4 декабря. 99,8% пассажиров ехали в транспорте в масках. С начала рейдов по соблюдению масочного режима проверено 27 988 единиц транспорта. На водителей за нарушение противоэпидемиологических требований составлено 167 протоколов, в том числе сегодня – пять, на пассажиров – 37, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.



Напомним, с 30 сентября 2020 года вступили в силу изменения в постановление администрации Липецкой области №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», которые ужесточили требования к соблюдению масочного режима.



В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях игнорирование масочного режима в транспорте и объектах торговли грозит административными штрафами. Для граждан – от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.



