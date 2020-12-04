Пьяный измалковец сообщил о готовящемся взрыве в Москве, пытаясь проучить свою девушку

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма молодому мужчине теперь грозит срок до трех лет.

Прокурор Измалковского района отправил в суд дело 36-летнего жителя села Чернава, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.



Как рассказала GOROD48 старший помощник прокурора области Татьяна Ткачёва, 6 июля этого года пьяный 36-летний мужчина позвонил из села Чернава Измалковского района на номер «112» и сообщил о готовящемся взрыве в доме №6 по Кутузовскому проезду в Москве.



К дому выехали столичные полицейские, они обследовали здание и взрывного устройства не нашли.



Как выяснилось в ходе следствия, молодой мужчина большую часть времени проживал в Москве. А ещё он страдал от алкогольной зависимости — время от времени уходил в запой. К тому же у него были сложные отношения с девушкой, которая как раз и жила в доме №6 по Кутузовскому проезду. По словам измалковца, сам он настоящих чувств к своей пассии не испытывал, а вот та была в него по уши влюблена и доставала его своим вниманием, сообщениями и звонками. Да и вообще, деревенский парень из ревности или почему-то ещё подозревал, что его пассия является девушкой лёгкого поведения, подрабатывающей в салоне интимных услуг.



Когда дама в очередной раз сильно разозлила кавалера, тот пригрозил ей, что вызовет полицейских и её накроют с поличным прямо у нее дома. Но «проучить» свою женщину 36-летний мужчина решил весьма необычным способом: вытащил из телефона сим-карту, вставил другую, и позвонил на телефон экстренных служб с заведомо ложным сообщением о готовящемся взрыве. Замена сим-карты ревнивца-мстителя не спасла — его сразу же вычислили. Мужчина убежал в сад возле своего дома, чтобы спрятаться, но поскольку был пьян, там же и заснул — спящим в тени деревьев его и нашли сотрудники правоохранительных органов.



За заведомо ложное сообщение об акте терроризма по части 1 статьи 207 УК РФ мужчине теперь грозит наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от 2 до 3 лет.