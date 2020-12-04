Происшествия

сегодня, 11:23

Пьяный измалковец сообщил о готовящемся взрыве в Москве, пытаясь проучить свою девушку

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#телефонный терроризм
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Пьяный измалковец сообщил о готовящемся взрыве в Москве, пытаясь проучить свою девушку

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма молодому мужчине теперь грозит срок до трех лет.

Прокурор Измалковского района отправил в суд дело 36-летнего жителя села Чернава, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Как рассказала GOROD48 старший помощник прокурора области Татьяна Ткачёва, 6 июля этого года пьяный 36-летний мужчина позвонил из села Чернава Измалковского района на номер «112» и сообщил о готовящемся взрыве в доме №6 по Кутузовскому проезду в Москве.

К дому выехали столичные полицейские, они обследовали здание и взрывного устройства не нашли.

Как выяснилось в ходе следствия, молодой мужчина большую часть времени проживал в Москве. А ещё он страдал от алкогольной зависимости — время от времени уходил в запой. К тому же у него были сложные отношения с девушкой, которая как раз и жила в доме №6 по Кутузовскому проезду. По словам измалковца, сам он настоящих чувств к своей пассии не испытывал, а вот та была в него по уши влюблена и доставала его своим вниманием, сообщениями и звонками. Да и вообще, деревенский парень из ревности или почему-то ещё подозревал, что его пассия является девушкой лёгкого поведения, подрабатывающей в салоне интимных услуг.

Когда дама в очередной раз сильно разозлила кавалера, тот пригрозил ей, что вызовет полицейских и её накроют с поличным прямо у нее дома. Но «проучить» свою женщину 36-летний мужчина решил весьма необычным способом: вытащил из телефона сим-карту, вставил другую, и позвонил на телефон экстренных служб с заведомо ложным сообщением о готовящемся взрыве. Замена сим-карты ревнивца-мстителя не спасла — его сразу же вычислили. Мужчина убежал в сад возле своего дома, чтобы спрятаться, но поскольку был пьян, там же и заснул — спящим в тени деревьев его и нашли сотрудники правоохранительных органов.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма по части 1 статьи 207 УК РФ мужчине теперь грозит наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от 2 до 3 лет.
7 1615
#телефонный терроризм
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Комментарии (7)

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ВВ

сегодня, 12:44
..Нет, не оскудеет земля Русская(Липецкая) добра-молодцами!!!
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Светлана

сегодня, 12:09
Просто девушка его отправила в деревню,зачем такая пьянь нужна в Москве,вот он и взбесился.
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Лена

сегодня, 11:57
Гостья, Это считают те,у кого в голове пусто.
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Гостья

сегодня, 11:48
С каких пор 36-летний молодым считается? После 27 лет мужиками уже делать нечего.
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ничего личного

сегодня, 11:42
Если барышня его любит,значит откупит,деньжата видимо есть,если живет в районе москва сити и кутузовского проспекта.
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Деревенский детектив

сегодня, 11:36
Криминально-алкогольная мелодрама. Банально для наших мест.
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эстет

сегодня, 11:31
Измалковский,и этим все сказано.
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