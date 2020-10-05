Общество

19 минут назад

Липецкая область оказалась лидером Центрального Черноземья в зарплатном рейтинге

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#зарплата #рейтинг
Липецкая область оказалась лидером Центрального Черноземья в зарплатном рейтинге

В нашем регионе самое выгодное соотношение доходов и стоимости стандартного потребительского набора, считают аналитики.

Эксперты РИА Рейтинг рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. На основе этой информации составлен рейтинг городов по уровню зарплат.

Липецкая область оказалась на 37 строчке рейтинга. В нашем регионе, как подсчитали авторы работы, средней месячной зарплаты, которая в первом полугодии 2020 года составила 38,8 тысяч рублей, хватит на 2,22 стандартных потребительских набора. Это самое выгодное соотношение среднестатистических доходов и стандартных расходов, которое аналитики установили среди крупных городов Центрального Черноземья. Так, Белгород оказался на 46 месте. Там зарплаты в 36,2 тысячи рублей хватит всего на 2,13 минимальных набора. Воронеж занял 47 строчку при зарплате в 37,4 тысячи рублей. Курск оказался на 77 строчке: зарплаты в 31,3 тысячи рублей хватит всего на 1,84 набора. Тамбов занял 89 строчку с зарплатой в 30,4 тысячи рублей и 1,74 набора.

Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 109 товаров и услуг. Среди них: продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги. Средние цены по городам взяты из базы федеральной службы государственной статистики. Объем потребления определен исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата).

В первом полугодии 2020 года самая высокая зарплата оказалась в Москве. Средняя чистая зарплата (зарплата по крупным и средним организациям) в столице в январе-июне текущего года составила 103,1 тысячи рублей, что эквивалентно четырем стандартным наборам товаров и услуг. Самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг в городе Шахты (Ростовская область) — 1,43, где средняя зарплата составляет 28,5 тысячи рублей.
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#зарплата #рейтинг

Комментарии (4)

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Гость

3 минуты назад
Вранье
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Враньё

5 минут назад
У меня ЗП 15000, а у соседа 30000, вот в среднем и 45000
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Вася

6 минут назад
Если бы не смотрели телевизор и не читали новости , то и не знали что хорошо живём . Откуда такие данные ? Дели на три и получишь реальные цифры .
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математика

9 минут назад
53 млн заработка в год некого человека нашего города и 233 раба с 20 тыщами в месяц =38,8тр средняя. Ну а 15-тью и ниже- считайте сами)))))))))).
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