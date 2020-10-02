28 минут назад
За мэрией Липецка сохранены полномочия в сфере пассажирских перевозок
Желанию вице-губернатора Ильи Тузова переподчинить обслуживание городского пассажиропотока администрации области помешало федеральное законодательство.
Как сообщает пресс-служба областного Совета, Липецкая область подала заявку на участие в 2020 году в мероприятиях по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заявку региона одобрили. В результате перевозчики получили возможность приобретения нового транспорта в лизинг со скидкой 60%. Одним из условий получения такой скидки - наличие действующих государственных или муниципальных контрактов на срок не менее 12 месяцев. Договоры с липецкими перевозчиками заканчивались в этом году, но июньские «антикоронавирусные» изменения федерального законодательства позволили продлить эти контракты. С целью участия липецких перевозчиков в программе обновления департамент транспорта администрации Липецка продлил договоры с муниципальными перевозчиками и планирует сделать тоже самое с частными перевозчиками. На основании этого полномочия по организации транспортного обслуживания населения сохраняются за органами местного самоуправления мэрии на 2021 год.
Напомним, что в конце прошлого года вице-губернатор Илья Тузов предложил передать часть полномочий мэрии Липецка администрации области. Предполагалось урезать компетенции двух департаментов мэрии - транспорта и градостроительства и архитектуры - в пользу областных властей. Так, в сфере транспорта администрация области пожелала взять на себя организацию пассажирских перевозок и формирование пула частных перевозчиков, допущенных к этому виду деятельности под предлогом централизации управления и контроля за оказанием данных услуг, а также сокращения финансовой нагрузки на городской бюджет.
Лавочница
житель города