Общество

28 минут назад

За мэрией Липецка сохранены полномочия в сфере пассажирских перевозок

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#транспорт
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За мэрией Липецка сохранены полномочия в сфере пассажирских перевозок

Желанию вице-губернатора Ильи Тузова переподчинить обслуживание городского пассажиропотока администрации области помешало федеральное законодательство.

На сессии областного Совета внесли изменения в Закон «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области и органами государственной власти Липецкой области». Было решено, что передача от мэрии Липецка на областной уровень полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электротранспортом откладывается на начало 2022 года. Это обусловлено изменением федерального законодательства и участием перевозчиков в федеральной программе обновления парка.

Как сообщает пресс-служба областного Совета, Липецкая область подала заявку на участие в 2020 году в мероприятиях по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заявку региона одобрили. В результате перевозчики получили возможность приобретения нового транспорта в лизинг со скидкой 60%. Одним из условий получения такой скидки - наличие действующих государственных или муниципальных контрактов на срок не менее 12 месяцев. Договоры с липецкими перевозчиками заканчивались в этом году, но июньские «антикоронавирусные» изменения федерального законодательства позволили продлить эти контракты. С целью участия липецких перевозчиков в программе обновления департамент транспорта администрации Липецка продлил договоры с муниципальными перевозчиками и планирует сделать тоже самое с частными перевозчиками. На основании этого полномочия по организации транспортного обслуживания населения сохраняются за органами местного самоуправления мэрии на 2021 год.

Напомним, что в конце прошлого года вице-губернатор Илья Тузов предложил передать часть полномочий мэрии Липецка администрации области. Предполагалось урезать компетенции двух департаментов мэрии - транспорта и градостроительства и архитектуры - в пользу областных властей. Так, в сфере транспорта администрация области пожелала взять на себя организацию пассажирских перевозок и формирование пула частных перевозчиков, допущенных к этому виду деятельности под предлогом централизации управления и контроля за оказанием данных услуг, а также сокращения финансовой нагрузки на городской бюджет.
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#транспорт
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Комментарии (2)

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Лавочница

9 минут назад
Проезд в общественном транспорте должен быть бесплатным. Какая тварь сделала проезд платным?
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житель города

15 минут назад
очень недоволен работой маршрутом №24 слили направление частнику №324 с его старыми мерсами а на автобусе №24 чуть ли крест не поставили ходят очень редко для галочки не более 3-4 автобуса на линии.
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