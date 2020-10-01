Общество

сегодня, 12:52

Выкопанные туи, сломанные качели и бетонная урна: вандалы не прекращают портить Липецк

17 1412
#вандализм #благоустройство
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Выкопанные туи, сломанные качели и бетонная урна: вандалы не прекращают портить Липецк

Очередной весенне-летний сезон в Липецке не прошёл без потерь, неизвестные не раз портили городское имущество. В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства GOROD48 рассказали о том, как хулиганы портили город в последние месяцы. Обо всех случаях порчи имущества написаны заявления в полицию. Однако нарушителей еще не нашли.

- Например, ночью 24 июля молодой человек отломал кисточку от памятника художнику Виктору Сорокину. В августе неизвестные украли почти семь метров лестничного ограждения на спуске в Каменный лог в районе дома №11 на улице Звездная, а на остановке «Технический университет» вандалы сожгли урны. Общий ущерб только по этим случаям составил около 36 тысяч рублей, - перечисляют убытки в администрации Липецка.

Восстанавливать нарушенное благоустройство будут сотрудники городского управления главного смотрителя.

От рук неизвестных пострадали и общественные пространства. Так, в начале мая молодые люди пытались украсть две секции забора в парке Металлургов – их попытки пресекли сотрудники охраны. В «Быхановом» саду на прошлой неделе вандалы ночью выкопали пять туй – сотрудники парка уже высадили новые хвойные деревья, а записи с камер видеонаблюдения передали полиции.

Не обошли стороной вандалы и липецкое Городище – на детской площадке сломали карусель, испортили велопарковку, а также исписали лавочки. Пострадали скамейки и в недавно благоустроенном «Молодежном парке» – их разрисовали маркером. Помимо этого, здесь разбили бетонную урну.
Пострадала и детская площадка в Верхнем парке, где еще ведутся работы по благоустройству. Так, в начале сентября неизвестные поцарапали и испачкали буквы, из которых складывается название парка «Сказка» - их пришлось демонтировать. А недавно представители подрядчика обнаружили на территории детского городка разбросанный мусор.

Неизвестные испортили оборудование на недавно обновленной площадке для выгула собак в Каменном логу. Здесь порвали армированную резину на качелях-балансирах, а также выдернули и украли железные столбы у лабиринта «змейка».

- На встречу пошел поставщик из Санкт-Петербурга, он снова пришлет нам резину для качелей, чтобы мы могли ее заменить. А вот лабиринт придется демонтировать и устанавливать заново, - уточнили в городском департаменте градостроительства и архитектуры.



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17 1412
#вандализм #благоустройство
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Комментарии (17)

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Белороссиянин

2 минуты назад
Чему удивляться.Посмотрим на мировой опыт по благоустройству территорий.Районы где проживают негроамериканцы вполне соответствуют их видению порядка.Они рождаются в таких условиях и всячески пытаются окружить себя бардаком и за пределами мест своего проживания
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Со стороны

9 минут назад
Нас всех хватает только на комментарии. При чем здесь мер, президент и т.д. и т.п. В данной ситуации виноваты люди и безнаказанность. Но на каждом шагу камеры и полицейских не поставишь. Родители должны учить чадо уму-разуму. А прежде всего себя. Личный пример еще никто не отменял. Плюнул, бросил, сломал...норма.
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Мейсон Кэпвелл

11 минут назад
Просто мимо проходил, очень точно заметил.Привет от Мейсонов!
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Житель

11 минут назад
В хабаровске губернатор дал разгон своим подчинённым за безхозно потрачено 11 миллионов на скамейкии урну из мрамора. И сказал что будет разбираться с этой безвкусицей. А наш смотрит как деньги тратятся на всякие горшки, качели из бухты от кабеля.
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Ольга

20 минут назад
ттт, а если в кране нет воды, воду выпили......
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Ольга

23 минуты назад
Дикари, они и есть дикари! Выросли на помойке, постоянно создают помойку вокруг себя! Понимают только наказание, добра сами не делают и от других добра не принимают
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Лавочница

56 минут назад
Просто людей обманули с зарплатой, вот они и мстят капиталистам-кровососам.
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Ха

58 минут назад
и еще зачем лица скрыли на фото? город должен знать своих героев в лицо!!
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Ха

сегодня, 13:27
это любимые чада горожан отдыхают по ночам, они просто превращаются в поросят с заходом солнца и начинают гадить везде где бы не находились.... просто все безнаказанно и всем плевать на то, что благоустройство делается прежде всего для них, можно уверенно сказать когда кто-то видит картину вандализма будет молчать, опасаясь негативной реакции этих вандалов и просто пройдет мимо, закрывая глаза. Быдло - это примета и отличительная черта города Липецка.
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Не Я

сегодня, 13:20
Я, а кто виноват? Если человеку платят за работу 15.000, то его признают человеком? Нет! Ну вот, ешьте!
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