Выкопанные туи, сломанные качели и бетонная урна: вандалы не прекращают портить Липецк

Очередной весенне-летний сезон в Липецке не прошёл без потерь, неизвестные не раз портили городское имущество. В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства GOROD48 рассказали о том, как хулиганы портили город в последние месяцы. Обо всех случаях порчи имущества написаны заявления в полицию. Однако нарушителей еще не нашли.

- Например, ночью 24 июля молодой человек отломал кисточку от памятника художнику Виктору Сорокину. В августе неизвестные украли почти семь метров лестничного ограждения на спуске в Каменный лог в районе дома №11 на улице Звездная, а на остановке «Технический университет» вандалы сожгли урны. Общий ущерб только по этим случаям составил около 36 тысяч рублей, - перечисляют убытки в администрации Липецка.



Восстанавливать нарушенное благоустройство будут сотрудники городского управления главного смотрителя.



От рук неизвестных пострадали и общественные пространства. Так, в начале мая молодые люди пытались украсть две секции забора в парке Металлургов – их попытки пресекли сотрудники охраны. В «Быхановом» саду на прошлой неделе вандалы ночью выкопали пять туй – сотрудники парка уже высадили новые хвойные деревья, а записи с камер видеонаблюдения передали полиции.



Не обошли стороной вандалы и липецкое Городище – на детской площадке сломали карусель, испортили велопарковку, а также исписали лавочки. Пострадали скамейки и в недавно благоустроенном «Молодежном парке» – их разрисовали маркером. Помимо этого, здесь разбили бетонную урну.

Пострадала и детская площадка в Верхнем парке, где еще ведутся работы по благоустройству. Так, в начале сентября неизвестные поцарапали и испачкали буквы, из которых складывается название парка «Сказка» - их пришлось демонтировать. А недавно представители подрядчика обнаружили на территории детского городка разбросанный мусор.



Неизвестные испортили оборудование на недавно обновленной площадке для выгула собак в Каменном логу. Здесь порвали армированную резину на качелях-балансирах, а также выдернули и украли железные столбы у лабиринта «змейка».



- На встречу пошел поставщик из Санкт-Петербурга, он снова пришлет нам резину для качелей, чтобы мы могли ее заменить. А вот лабиринт придется демонтировать и устанавливать заново, - уточнили в городском департаменте градостроительства и архитектуры.







