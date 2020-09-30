Часть улиц частного сектора снова останется без воды

1 октября с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома № 2б по улице Папина, 1д по проезду Потапова, №№ 1г, 5а по улице Союзной, а также жители частного сектора улиц Союзной, Мирной, Урожайной, Перова, Биологической и проезда Потапова. Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут по вышеуказанным улицам. Также холодную воду отключат жителям частного сектора улицы Чехова – цистерна с питьевой водой подъедет к дому № 42.



С 09:00 до 17:00 отключат горячую воду в домах №№ 21, 22 по улице Ударников, № 5 по улице Исполкомовской, №№ 18, 19, 20, 21, 22 по улице Ново-Весовой.



С 09:00 до 16:00 не будет электричества на двух улицах частного сектора – Песчаной и Воронежской. С 09:00 до 17:00 обесточат улицы Буденного и Речную, а с 14:00 до 17:00 свет отключат в домах №№ 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17 по улице Агрономической и №№ 2, 2а, 4 по улице Опытной.



Отключения холодной и горячей воды, а также электричества связаны с аварийными ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.

