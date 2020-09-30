Общество

44 минуты назад

Часть улиц частного сектора снова останется без воды

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#водоснабжение #отключения
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Часть улиц частного сектора снова останется без воды
1 октября с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома № 2б по улице Папина, 1д по проезду Потапова, №№ 1г, 5а по улице Союзной, а также жители частного сектора улиц Союзной, Мирной, Урожайной, Перова, Биологической и проезда Потапова. Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут по вышеуказанным улицам. Также холодную воду отключат жителям частного сектора улицы Чехова – цистерна с питьевой водой подъедет к дому № 42. 

С 09:00 до 17:00 отключат горячую воду в домах №№ 21, 22 по улице Ударников, № 5 по улице Исполкомовской, №№ 18, 19, 20, 21, 22 по улице Ново-Весовой. 

С 09:00 до 16:00 не будет электричества на двух улицах частного сектора – Песчаной и Воронежской. С 09:00 до 17:00 обесточат улицы Буденного и Речную, а с 14:00 до 17:00 свет отключат в домах №№ 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17 по улице Агрономической и №№ 2, 2а, 4 по улице Опытной. 

Отключения холодной и горячей воды, а также электричества связаны с аварийными ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.  
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#водоснабжение #отключения
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Комментарии (2)

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Злодей

11 минут назад
Повторюсь.Бездельники.
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Русский

31 минуту назад
Да, вечно, в этом Задрыпинске все через 5 точку. Видимо все такие специалисты, что один раз починить нифига не могут
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