Общество
сегодня, 11:38
Глава района купил «Toyota Camry» за 2,6 млн рублей из бюджета
Прокурорская проверка обоснованности закупки еще не завершена.
Владимир Мазо от имени Усманского района заключил контракт с московским автосалоном на поставку легкового автомобиля, сообщается в документах единой информационной системы в сфере закупок. По данным ресурса обе стороны соглашения сегодня подписали контракт на поставку. За деньги из бюджета Усманского района купили «Toyota Camry».
Приобретение иномарки за 2 589 005 рублей объясняется необходимостью обеспечения муниципальных нужд. Напомним, ранее прокуратура Усманского района «завернула» аналогичную закупки «люксовой» иномарки, придя во время проверки к выводу, что машина за 2,6 млн рублей — излишняя роскошь. А проверка законности новой закупки еще идет, сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Пока идет проверка, контракт на поставку уже подписан. Если прокуратура не найдет оснований для отмены тендера, автомобиль припаркуют у дверей администрации Усманского района до конца октября.
Приобретение иномарки за 2 589 005 рублей объясняется необходимостью обеспечения муниципальных нужд. Напомним, ранее прокуратура Усманского района «завернула» аналогичную закупки «люксовой» иномарки, придя во время проверки к выводу, что машина за 2,6 млн рублей — излишняя роскошь. А проверка законности новой закупки еще идет, сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Пока идет проверка, контракт на поставку уже подписан. Если прокуратура не найдет оснований для отмены тендера, автомобиль припаркуют у дверей администрации Усманского района до конца октября.
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