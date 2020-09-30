Общество

сегодня, 11:38

Глава района купил «Toyota Camry» за 2,6 млн рублей из бюджета

29 4780
#тендер
4
Глава района купил «Toyota Camry» за 2,6 млн рублей из бюджета

Прокурорская проверка обоснованности закупки еще не завершена.

Владимир Мазо от имени Усманского района заключил контракт с московским автосалоном на поставку легкового автомобиля, сообщается в документах единой информационной системы в сфере закупок. По данным ресурса обе стороны соглашения сегодня подписали контракт на поставку. За деньги из бюджета Усманского района купили «Toyota Camry».


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Приобретение иномарки за 2 589 005 рублей объясняется необходимостью обеспечения муниципальных нужд. Напомним, ранее прокуратура Усманского района «завернула» аналогичную закупки «люксовой» иномарки, придя во время проверки к выводу, что машина за 2,6 млн рублей — излишняя роскошь. А проверка законности новой закупки еще идет, сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Пока идет проверка, контракт на поставку уже подписан. Если прокуратура не найдет оснований для отмены тендера, автомобиль припаркуют у дверей администрации Усманского района до конца октября.
29 4780
#тендер
4

Комментарии (29)

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Житель

сегодня, 16:02
Зиро, ну так то да. проедешься пару раз на ней через Бочиновку до Дмитриевки, тут и подумаешь - а зачем мне камри..., а давай ка.... прадо... оно как-то будет покомфортнее для попочки по ямочкам
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гость

сегодня, 15:45
Давайте, давайте....Сильнее злите народ...
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Зиро

сегодня, 15:43
Не понимаю в чем проблема. Машина обычная, не элит-класс, не Ауди, не БМВ, не Мерс, собрана в России. "Не Майбах и даже не А-эМ-Джи, а скромно простенько, для души."
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Верующий только в Бога а не в попов

сегодня, 15:14
Совсем обнаглели чиновники.когда же Господь оглянется...
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Житель

сегодня, 15:10
А на чем сейчас он передвигается? И в чем необходимость покупки седана? Для района вполне подойдет НИВА или что-то аналогичное. Как представитель власти планирует посещать своих избирателей на авто с клиренсом 160мм?
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Люди

сегодня, 15:02
Мы конечно тоже любим хорошее авто, но за свой счëт пожалуйста главы и головы!
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Орёль

сегодня, 14:38
Так молодец, так всё равно деньги народу не достанутся.
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Мое имя

сегодня, 14:34
а чем плоха для муниципальных нужд Веста?) к слову сказать стоит она сейчас тоже недешево в хорошей комплектации 1 миллион!
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Президент

сегодня, 14:03
И зачем нам нужен тогда новый прокурор? Что бы на него плевали?
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Усманцы

сегодня, 13:17
также желаем главе нашего района скорейшего приобретения виллы на лазурном побережье Франции
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