Общество

сегодня, 15:24

Улица Интернациональная будет перекрыта на неделю из-за ремонта газовых сетей

3 382
#дорожные работы
1
Улица Интернациональная будет перекрыта на неделю из-за ремонта газовых сетей
3 августа в восемь утра улицу Интернациональную перекроют для проезда в районе дома №2 по улице Зегеля. Причина перекрытия в проведении ремонта газовых сетей, расположенных в теле дороги. Об этом сообщает администрация города.

Планируются, что ремонт завершится уже к концу следующей недели.
 
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать пути объезда. В качестве альтернативного маршрута можно использовать улицу Желябова.
3 382
#дорожные работы
1

Комментарии (3)

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Клещ

3 минуты назад
Липецк ,как после бомбежки...все перекопали,переломали ...
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077

21 минуту назад
Каждый год роют
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Бобровая струя

39 минут назад
событие!
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