Общество
сегодня, 15:24
Улица Интернациональная будет перекрыта на неделю из-за ремонта газовых сетей
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3 августа в восемь утра улицу Интернациональную перекроют для проезда в районе дома №2 по улице Зегеля. Причина перекрытия в проведении ремонта газовых сетей, расположенных в теле дороги. Об этом сообщает администрация города.
Планируются, что ремонт завершится уже к концу следующей недели.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать пути объезда. В качестве альтернативного маршрута можно использовать улицу Желябова.
Планируются, что ремонт завершится уже к концу следующей недели.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать пути объезда. В качестве альтернативного маршрута можно использовать улицу Желябова.
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Клещ
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