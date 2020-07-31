Улица Интернациональная будет перекрыта на неделю из-за ремонта газовых сетей

3 августа в восемь утра улицу Интернациональную перекроют для проезда в районе дома №2 по улице Зегеля. Причина перекрытия в проведении ремонта газовых сетей, расположенных в теле дороги. Об этом сообщает администрация города.



Планируются, что ремонт завершится уже к концу следующей недели.



Водителей просят быть внимательными и заранее планировать пути объезда. В качестве альтернативного маршрута можно использовать улицу Желябова.

