В мире
сегодня, 09:46
«Форсаж 9» быстро уйдет в Сеть
147
Уже спустя 17 дней после премьеры боевик можно будет посмотреть онлайн.
Руководство кинокомпаний Universal и Focus Features заключило беспрецедентное соглашение с крупнейшей сетью кинотеатров AMC о возможности выпускать свои фильмы в формате VOD (video on demand — видео по запросу) всего через 17 дней после демонстрации на широком экране. Договоренность пока касается только кинотеатров в США.
Теперь кинокомпания Universal обладает возможностью предлагать зрителю ранний релиз любого своего фильма на онлайн-платформе, хотя вряд ли она будет прибегать к данной практике во время премьер таких крупнобюджетных блокбастеров, как "Форсаж 9" и "Мир Юрского периода".
Такой шаг уже назвали историческим эксперты и аналитики, так как по схеме, распространявшейся ранее на всю киноиндустрию, прокатчики должны были ждать до трех месяцев до того, как фильмы могли стать доступными для домашнего просмотра, пишет «Газета».
Несмотря на то что в настоящий момент сделка охватывает только американские кинотеатры сети AMC, ожидается, что она будет иметь далеко идущие последствия для всего кинобизнеса, особенно на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Именно вопрос "прокатного окна" недавно стал предметом ожесточенных споров между киностудией Universal и прокатчиком AMC Theaters. Universal, вдохновившись высокой прибылью от показа фильма "Тролли: Мировой тур" именно на онлайн-платформе, начала настаивать на одновременном релизе фильмов в кинотеатрах и стриминговых сервисах. Директор AMC Theatres Адам Арон, возмутившись тем, что его не предупредили о релизе "Троллей 2" в Сети, пригрозил компании Universal запретить показ всех её фильмов в своих кинотеатрах. Вслед за AMC в конфликт со студией вступила вторая по величине сеть кинотеатров – Cineworld, указывает «Российская газета».
Сюжет картины «Форсаж 9» пока не раскрывается, однако известно, что в роли главного злодея — брата Доминика Торетто — выступит рестлер Джон Сина.
15 июля сообщалось, что журналисты узнали судьбу персонажа Вина Дизеля в новом «Форсаже», пишут «Известия». По данным американских СМИ, в финальной части киносерии может погибнуть персонаж Вина Дизеля Доминик Торетто.
Теперь кинокомпания Universal обладает возможностью предлагать зрителю ранний релиз любого своего фильма на онлайн-платформе, хотя вряд ли она будет прибегать к данной практике во время премьер таких крупнобюджетных блокбастеров, как "Форсаж 9" и "Мир Юрского периода".
Такой шаг уже назвали историческим эксперты и аналитики, так как по схеме, распространявшейся ранее на всю киноиндустрию, прокатчики должны были ждать до трех месяцев до того, как фильмы могли стать доступными для домашнего просмотра, пишет «Газета».
Несмотря на то что в настоящий момент сделка охватывает только американские кинотеатры сети AMC, ожидается, что она будет иметь далеко идущие последствия для всего кинобизнеса, особенно на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Именно вопрос "прокатного окна" недавно стал предметом ожесточенных споров между киностудией Universal и прокатчиком AMC Theaters. Universal, вдохновившись высокой прибылью от показа фильма "Тролли: Мировой тур" именно на онлайн-платформе, начала настаивать на одновременном релизе фильмов в кинотеатрах и стриминговых сервисах. Директор AMC Theatres Адам Арон, возмутившись тем, что его не предупредили о релизе "Троллей 2" в Сети, пригрозил компании Universal запретить показ всех её фильмов в своих кинотеатрах. Вслед за AMC в конфликт со студией вступила вторая по величине сеть кинотеатров – Cineworld, указывает «Российская газета».
Сюжет картины «Форсаж 9» пока не раскрывается, однако известно, что в роли главного злодея — брата Доминика Торетто — выступит рестлер Джон Сина.
15 июля сообщалось, что журналисты узнали судьбу персонажа Вина Дизеля в новом «Форсаже», пишут «Известия». По данным американских СМИ, в финальной части киносерии может погибнуть персонаж Вина Дизеля Доминик Торетто.
147