Доброе утро, Липецк!

Отправьте теплое сообщение своим близким или просто им позвоните – сегодня Международный день друзей. Именно так можно начать этот день, 30 июля.

Погода



Как и предупреждали синоптики, летнее пекло сменяется прохладой с дождями. Прогнозируются ливни и сопутствующие им неприятности типа ветра и града. В общем, гнев Зевса во всем его величии. Сегодня днем в Липецке ожидается не более 28 тепла, а ночью – до 18 градусов тепла. Ночью преимущественно без осадков, зато днём - кратковременные дожди и грозы.



Коммуналка



На три вещи можно смотреть бесконечно: огонь, воду и то, как кто-то другой работает. Дополним этот перечень: бесконечно можно смотреть на то, как энергетики каждое лето капают Липецк. Электроэнергию сегодня отключат в частном секторе на Соколе, холодную воду - на проспекте Победы, прилегающих улицах и новых микрорайонах, а горячую - на улице Энгельса и в пансионате "Лесная сказка".



Дороги



Сегодня и завтра ожидаются затруднения в проезде по улице Пирогова. Там будут ремонтировать дорожное полотно. Если вы едете и без того перекопанный район Сокола, имейте это ввиду. Продолжается ремонт на улице Моршанской (Сырский Рудник). Там уже сделано произведено фрезерование. 130 тонн асфальтобетонной крошки будет отправлено на отсыпку улицы Минина. Ремонт на Моршанской планируют завершить на этой неделе.



ЛипецкЯндекс.Карты



Наши денежки



30 июня состоится сессия Липецкого областного Совета Депутатов. На повестке дня у парламентариев 17 вопросов. Больше всего вопросов возникает к пункту про закон об областном бюджете. Например, предлагается выделить в региональном бюджете обязательный пункт о доплатах из областного бюджета учителям за классное руководство. За 2020 год по этому пункту расходы бюджета составят почти 153 млн рублей. Медики, работавшие с COVID-пациентами, в 2020 году получат почти 240 млн рублей.



Сегодня депутаты рассмотрят, в том числе, законопроект об изменениях в Закон «О гербе и флаге Липецкой области». Здесь случилась занятная история, или по-научному – юридический прецедент. Артисты государственного ансамбля танца «Казаки России» решили сделать использовать символы региона в оформлении своих сценических костюмов. Артисты все сделали официально — обратились в администрацию за разрешением взять герб и флаг, использование которых регламентируется региональным законодательством.



«Форсаж» отдыхает



Тем временем липчан просят поделиться мнением о том, чего не хватает в областном центре в плане благоустройства. Департамент архитектуры принимает все пожелания. Что нужно? Аллеи, парки, скверы, бульвары, спортивные площадки? А, может, есть совсем смелые предложения, например, место для дрифтинга или ещё один скейт-парк? Не стесняйтесь и пишите!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @depgrad48 29 Июл 2020 в 1:54 PDT





Порция бодрости



До начала рабочего дня еще есть время. Можно заскочить на полчаса в парк и зарядиться стаканчиком кофе.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Новая локация для кофе по утрам) #доброеутро_Липецк Публикация от (@galkankt) 27 Июл 2020 в 10:15 PDT



Для того, чтобы показать всему городу, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram или «Вконтакте» с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным снимкам.



Ура, люди!



Все мы за эту весну, да и половину лета, соскучились по общению, по возможности проводить время вместе. Предлагаем отправиться с друзьями в кружки по интересам.



В арт-пространстве «Библиотека» (Октябрьская, 28) сегодня с 19:00 будет весело взрослым и детям. Малыши могут погрузиться в магию творческой лаборатории «Изумрудный город» и сделать букетики. Взрослые, которые внутри все равно остались детьми (и это чудесно!), добро пожаловать в мир Гарри Поттера. На мастер-классе будем рисовать иллюстрации к этой вселенной волшебства. С собой - простые и цветные карандаши, ластик, листы для рисования и отличное настроение. Запись



Lipetsk Run Club вечером ждет взрослых и детей в парке «Быханов сад». Всех. От новичков до профи, ждет тренер Владислав Аксенов. Как и предупреждали синоптики, летнее пекло сменяется прохладой с дождями. Прогнозируются ливни и сопутствующие им неприятности типа ветра и града. В общем, гнев Зевса во всем его величии. Сегодня днем в Липецке ожидается не более 28 тепла, а ночью – до 18 градусов тепла. Ночью преимущественно без осадков, зато днём - кратковременные дожди и грозы.На три вещи можно смотреть бесконечно: огонь, воду и то, как кто-то другой работает. Дополним этот перечень: бесконечно можно смотреть на то, как энергетики каждое лето капают Липецк. Электроэнергию сегодня отключат в частном секторе на Соколе, холодную воду - на проспекте Победы, прилегающих улицах и новых микрорайонах, а горячую - на улице Энгельса и в пансионате "Лесная сказка".Сегодня и завтра ожидаются затруднения в проезде по улице Пирогова. Там будут ремонтировать дорожное полотно. Если вы едете и без того перекопанный район Сокола, имейте это ввиду. Продолжается ремонт на улице Моршанской (Сырский Рудник). Там уже сделано произведено фрезерование. 130 тонн асфальтобетонной крошки будет отправлено на отсыпку улицы Минина. Ремонт на Моршанской планируют завершить на этой неделе.30 июня состоится сессия Липецкого областного Совета Депутатов. На повестке дня у парламентариев 17 вопросов. Больше всего вопросов возникает к пункту про закон об областном бюджете. Например, предлагается выделить в региональном бюджете обязательный пункт о доплатах из областного бюджета учителям за классное руководство. За 2020 год по этому пункту расходы бюджета составят почти 153 млн рублей. Медики, работавшие с COVID-пациентами, в 2020 году получат почти 240 млн рублей.Сегодня депутаты рассмотрят, в том числе, законопроект об изменениях в Закон «О гербе и флаге Липецкой области». Здесь случилась занятная история, или по-научному – юридический прецедент. Артисты государственного ансамбля танца «Казаки России» решили сделать использовать символы региона в оформлении своих сценических костюмов. Артисты все сделали официально — обратились в администрацию за разрешением взять герб и флаг, использование которых регламентируется региональным законодательством.Тем временем липчан просят поделиться мнением о том, чего не хватает в областном центре в плане благоустройства. Департамент архитектуры принимает все пожелания. Что нужно? Аллеи, парки, скверы, бульвары, спортивные площадки? А, может, есть совсем смелые предложения, например, место для дрифтинга или ещё один скейт-парк? Не стесняйтесь и пишите!До начала рабочего дня еще есть время. Можно заскочить на полчаса в парк и зарядиться стаканчиком кофе.Для того, чтобы показать всему городу, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram или «Вконтакте» с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным снимкам.Все мы за эту весну, да и половину лета, соскучились по общению, по возможности проводить время вместе. Предлагаем отправиться с друзьями в кружки по интересам.В арт-пространстве «Библиотека» (Октябрьская, 28) сегодня с 19:00 будет весело взрослым и детям. Малыши могут погрузиться в магию творческой лаборатории «Изумрудный город» и сделать букетики. Взрослые, которые внутри все равно остались детьми (и это чудесно!), добро пожаловать в мир Гарри Поттера. На мастер-классе будем рисовать иллюстрации к этой вселенной волшебства. С собой - простые и цветные карандаши, ластик, листы для рисования и отличное настроение. Запись тут Lipetsk Run Club вечером ждет взрослых и детей в парке «Быханов сад». Всех. От новичков до профи, ждет тренер Владислав Аксенов. Побежали?