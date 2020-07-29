Житель улицы Октябрьской хотел перелезть в свою квартиру и упал с седьмого этажа

Днем 29 июля в Липецк с седьмого этажа дома №3 по улице Октябрьской на козырек подъезда упал мужчина.





Сейчас тело погибшего пытаются снять с козырька спасатели.











По словам жильцов дома, возможно, мужчина забыл ключи и попытался перелезть в свою квартиру из соседней. При падении он получил смертельны травмы.Сейчас тело погибшего пытаются снять с козырька спасатели.