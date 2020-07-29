Происшествия

сегодня, 15:31

Житель улицы Октябрьской хотел перелезть в свою квартиру и упал с седьмого этажа

8 3587
#падение с высоты
Житель улицы Октябрьской хотел перелезть в свою квартиру и упал с седьмого этажа

Днем 29 июля в Липецк с седьмого этажа дома №3 по улице Октябрьской на козырек подъезда упал мужчина. 

По словам жильцов дома, возможно, мужчина забыл ключи и попытался перелезть в свою квартиру из соседней. При падении он получил смертельны травмы.

Сейчас тело погибшего пытаются снять с козырька спасатели.

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8 3587
#падение с высоты

Комментарии (8)

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Гость

9 минут назад
Фото зачем такое выкладывать?
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Animal planet.

10 минут назад
Что ни новость,то жесть. У соседей с головой все в порядке??? Разрешить перелезть с седьмого этажа со своей квартиры,это треш.
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Ветеринар

36 минут назад
Вот дурень хоть бы веревкой обвязался
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Сталин-психиатр.

39 минут назад
Россия на первом месте в мире по мужским суицидам.
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Без Имени

42 минуты назад
Эх, глупо рисковать так своей жизнью! Лучше бы отсиделся, у кого-нибудь у соседей, а потом пошёл бы к себе домой, когда кто-нибудь из родных пришёл бы, был бы щас жив и здоров!
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Омык

46 минут назад
Теперь соседей посадят
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???

47 минут назад
гость, к чему это ты умник?
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гость

54 минуты назад
Самоуничтожение русских людей идёт полным ходом .
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