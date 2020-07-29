Происшествия
сегодня, 15:31
Житель улицы Октябрьской хотел перелезть в свою квартиру и упал с седьмого этажа
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Днем 29 июля в Липецк с седьмого этажа дома №3 по улице Октябрьской на козырек подъезда упал мужчина.
По словам жильцов дома, возможно, мужчина забыл ключи и попытался перелезть в свою квартиру из соседней. При падении он получил смертельны травмы.
Сейчас тело погибшего пытаются снять с козырька спасатели.
Сейчас тело погибшего пытаются снять с козырька спасатели.
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Гость
Animal planet.
Ветеринар
Сталин-психиатр.
Без Имени
Омык
???
гость