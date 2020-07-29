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26 минут назад
Казахстан на две недели продлил COVID-ограничения
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантинные ограничения по коронавирусу в стране еще на 14 дней.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии еще на две недели продлить карантинные меры для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в среду по итогам совещания по вопросам стабилизации эпидемиологической ситуации.
- Количество заразившихся стабилизировалось на уровне 1,5–1,6 тыс. человек в сутки, — говорится в сообщении. - Загруженность стационаров упала на 43 процента, реанимационных палат — на 27 процентов.
Ранее на фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля ввести ряд дополнительных карантинных ограничений, которые действуют до 2 августа, пишет ТАСС.
В начале июля минздрав Казахстана заявил о напряженной ситуации с распространением коронавируса, напоминают «Известия». Замглавы ведомства Людмила Бюрабекова отмечала, что в государстве продолжают регистрироваться случаи этой инфекции, а из аптек пропали некоторые лекарства.
По последним данным, в Казахстане с начала пандемии были выявлены более 86 тысяч случаев коронавируса. Выздоровели свыше 56,6 тысячи пациентов, умерли 793 человека, сообщает «Лента».
- Количество заразившихся стабилизировалось на уровне 1,5–1,6 тыс. человек в сутки, — говорится в сообщении. - Загруженность стационаров упала на 43 процента, реанимационных палат — на 27 процентов.
Ранее на фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля ввести ряд дополнительных карантинных ограничений, которые действуют до 2 августа, пишет ТАСС.
В начале июля минздрав Казахстана заявил о напряженной ситуации с распространением коронавируса, напоминают «Известия». Замглавы ведомства Людмила Бюрабекова отмечала, что в государстве продолжают регистрироваться случаи этой инфекции, а из аптек пропали некоторые лекарства.
По последним данным, в Казахстане с начала пандемии были выявлены более 86 тысяч случаев коронавируса. Выздоровели свыше 56,6 тысячи пациентов, умерли 793 человека, сообщает «Лента».
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