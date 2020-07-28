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Поселок Дачный останется без холодной воды, а Сселки – без света

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#отключения
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Поселок Дачный останется без холодной воды, а Сселки – без света
29 июля с 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители поселка Дачный – воды не будет на улицах Центральной, Ярославской, Бригадной, Фабричной, Ладыгина, Светлова, Локомотивной, Череповецкой, Шаумяна, Артема, 1-й Лесной, Тихой, Железногорской, Патриотической, Добровской, Комсомольской, Бурлакова, Дачной, Писарева, Постышева, Олимпийской, Варшавской, Зорге, а также в котельной «Дачный», ЦТП № 2 «Дачный», ЦТП ПАО «Квадра», на улице Станция Казинка, в домах №№ 33а, 111, 111а, 113, 115а по улице Асфальтной, №№ 56, 101 по улице Привокзальной. Цистерна с водой будет стоять возле дома № 29 по улице Светлова, также воду подвезут по заявкам жителей.  

С 09:00 до 17:00 не будет холодной воды в домах №№ 5, 10а, 12а, 20 по улице Ударников. Отключения проведут из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.  

Из-за ремонтных работ на сетях с 10:00 до 20:00 отключат горячую воду в домах №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,16, 20 по улице Центральной, а с 09:00 до 20:00 – в домах №№ 23а, 29 а по улице 40 лет Октября и № 32 по улице Дружбы.  

С 09:00 до 17:00 без света останется часть села Сселки – обесточат улицы Листопадную, Сокольскую, Покровскую, Жемчужную, Ракитина, Кирова. В Липецке электричество отключат в доме № 57 по улице Октябрьской. Электроэнергии не будет из-за ремонтных работ на сетях, пояснили в ЛГЭК.  
187
#отключения
1

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