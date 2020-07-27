В Липецкой области 918 человек продолжают лечение от коронавирусной инфекции

Сегодня завершено лечение еще восьми человек, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию.

С начала эпидемии на территории Липецкой области зарегистрировано 4499 случаев новой коронавирусной инфекции, 3560 человек выздоровели, 21 человек умер, 918 - продолжают лечение.



В больницах области находятся 232 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 161 человек с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 686 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 11 случаев инфицирования коронавирусом. Семеро из заболевших - жители Липецка, два человека заболели в Грязинском районе, по одному в Ельце и Липецком районе.



К 27 июля в Липецкой области на коронавирусную инфекцию обследованы 179 047 человек, в том числе 1582 человека за последние сутки.

