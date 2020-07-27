В Кемерове подрались закладчики наркотиков и жители окраинных домов

Массовая драка с участием закладчиков наркотиков и жителями садового общества «Учитель» произошла в ночь на 26 июля на выезде из Кемерово.



По словам одного из жителей города, драка произошла неподалеку от дороги, ведущей на выезд из Кемерова в сторону деревни Журавли.

«Здесь находится несколько жилых домов и садовое товарищество «Учитель». Этот район облюбовали закладчики наркотиков, которые пихают их везде, чуть ли под заборы частных участков. Людей это все окончательно достало. Видимо, кого-то поймали за этим делом и начался конфликт, переросший в драку, в которой приняло участие несколько человек»,– цитирует слова очевидца VSE42.RU .

В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области VSE42.RU сообщили о двух избитых мужчинах, доставленных в больницу с места драки.