Общество
сегодня, 10:43
В Липецкой области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 14 человек
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Всего на территории региона с начала эпидемии выявлено 4 488 случаев новой коронавирусной инфекции.
За последние сутки в Липецкой области 14 человек заболели COVID-19. Накануне было столько же.
Минимальное количество вновь заболевших в июле фиксировалось 22 и 24 числа. Столько же заболевших в регионе было 17 апреля.
Минимальное количество вновь заболевших в июле фиксировалось 22 и 24 числа. Столько же заболевших в регионе было 17 апреля.
3 933
Гость
Вот они
Наталья