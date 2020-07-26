В Липецкой области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 14 человек

Всего на территории региона с начала эпидемии выявлено 4 488 случаев новой коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Липецкой области 14 человек заболели COVID-19. Накануне было столько же.



Минимальное количество вновь заболевших в июле фиксировалось 22 и 24 числа. Столько же заболевших в регионе было 17 апреля.