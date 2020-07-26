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В Липецкой области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 14 человек

3 933
#коронавирус #больница
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В Липецкой области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 14 человек

Всего на территории региона с начала эпидемии выявлено 4 488 случаев новой коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Липецкой области 14 человек заболели COVID-19. Накануне было столько же. 

Минимальное количество вновь заболевших в июле фиксировалось 22 и 24 числа. Столько же заболевших в регионе было 17 апреля.
3 933
#коронавирус #больница
1

Комментарии (3)

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Гость

18 минут назад
Все так хорошо шло 33,32,31...29 и потом сразу 12, наверно с Москвой не согласовали цифры, теперь обратно счётчик затикал.
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Вот они

36 минут назад
Шашлычки-то сново боком вышли!
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Наталья

сегодня, 11:30
Началось!
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