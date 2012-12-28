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Общество
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сегодня, 14:34
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На двух десятках улиц отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 2 марта «РВК-Липецк» временно ограничит подачу холодной воды потребителям более двух десятков улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. после окончания работ возможно повышение мутности воды.
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