Как защитить семена в непростых климатических условиях Липецкой области?

Начало года в центральных регионах России характеризовалось практически полным отсутствием снежного покрова и низких температур. Озимая пшеница перезимовала отлично, без выпадов, вымокания и выпревания, как часто было в предыдущие годы. Однако комфортные погодные условия положительно сказались и на перезимовке вредителей посевов, которые и так с каждым годом увеличивают свою вредоносность на полях страны.

Компания «Сингента» позволяет выбрать продукт для защиты семян для различных требований и технологий, используемых в хозяйстве.

Практически каждый производитель зерна в стране делает инсектицидную обработку зерна пшеницы, при этом набирает популярность комплексный подход: использование готового инсектофунгицидного протравителя семян.

Преимущества инсектофунгицидной обработки семян

Удобство применения: нет необходимости в подготовке и смешивании нескольких компонентов перед обработкой, исключается ошибочная дозировка компонентов.

Качественное нанесение продукта на семена и его сохранность до высева в поле без осыпания и потерь.

Гарантированная эффективность в поле по защите от вредителей и болезней.

В портфеле средств защиты семян компании «Сингента» есть продукты для любых требований сельхозпроизводителей зерна. Самый популярный продукт в этом списке — СЕЛЕСТ® МАКС . Препарат содержит достаточное количество высокосистемного инсектицида для контроля основных вредителей всходов озимой пшеницы. Кроме того, в его состав входят контактный и системный фунгициды для контроля корневых гнилей, снежной плесени, а также фузариозов и альтернарии на семенах. СЕЛЕСТ® МАКС содержит оригинальный инсектицид с эффектом «жизненной силы», который обеспечивает повышение иммунитета и стрессоустойчивость растений.





Опытные сельхозпроизводители знают, что при использовании баковых смесей не всегда удается достичь максимального результата.

Препарат СЕЛЕСТ® МАКС позволяет избежать проблем. Его стоимость соответствует совокупной стоимости компонентов стандартной баковой смеси, а удобство применения готового продукта компенсирует время на ее приготовление.

Для сельхозпроизводителей, которые внедряют инновационные сорта и технологии у себя на полях и нацелены на производство зерна в максимальных объемах, «Сингента» разработала уникальный продукт ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ — единственный на рынке протравителей четырехкомпонентный инсектофунгицид с механизмом действия SDHI, содержащий в своем составе седаксан — молекулу, синтезированную «Сингентой» специально для защиты семян.





Благодаря своему запатентованному составу ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ контролирует максимальный спектр семенной и почвенной инфекции, включая такие трудноконтролируемые заболевания, как ризоктония и тифулез зерновых.

Эффект «силы корней» (Rooting Power™) ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ позволяет сформировать мощную и здоровую корневую систему у растений зерновых, которая, в свою очередь, максимально обеспечивает растения продуктивной влагой и минеральными веществами из почвы и подкормок по вегетации и позволяет получать стабильно высокие урожаи даже в условиях зон с недостаточным увлажнением. ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ содержит высокую концентрацию инсектицидного компонента, что благоприятно сказывается на времени контроля вредителей всходов зерновых культур.





Если в применении инсектицида нет необходимости или сельхозпроизводитель не планирует применение инсектицида при защите посевного материала, то для уверенной защиты от болезней всходов озимых рекомендуется применение препарата МАКСИМ® ФОРТЕ . Трехкомпонентный продукт содержит в своем составе три действующих вещества с различным механизмом действия на патогены, что гарантирует посевам озимой пшеницы максимальную защиту до ухода в зиму, а наличие в составе стробилуринового компонента — улучшенную перезимовку и сохранность осеннего кущения.

Формуляция имеет значение

Все препараты для защиты семян «Сингенты» обладают еще одним важным преимуществом: они созданы по инновационной технологии «Формула М». В состав препаратов, созданных на ее основе, входят специальные полимеры. Они выравнивают поверхность семян, обеспечивают равномерность распределения препарата, снижают пыльность и улучшают текучесть семян. Как следствие, препарат сохраняется на поверхности семени в нужной дозировке даже после нескольких технологических операций погрузки и разгрузки, что обеспечивает ожидаемую эффективность в поле.

По многолетним данным, из-за осыпаемости препарата при составлении баковых смесей хозяйства в среднем теряют 21 % дозировки, что составляет от 400 до 1200 рублей на одну тонну обработанных семян. Этого недостатка лишены препараты «Сингенты», произведенные по технологии «Формула М».

Препараты для защиты семян компании «Сингента» наиболее безопасны для применения на семенах, т. к. содержат только один триазольный компонент, что сводит к минимуму риск проявления задержки всходов (так называемый ретардантный эффект), особенно в условиях засухи, и позволяет культуре в полной мере формировать потенциал нового урожая еще с осени.

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