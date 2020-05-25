Липецкая область попала в топ-30 по социальной ориентированности бюджетов

Среди регионов Центрального Черноземья позицию выше Липецкой области заняла только Белгородская.

Аналитики РИА Рейтинг провели исследование социальной ориентированности бюджетов субъектов страны в 2019 году. В качестве критерия сравнения использовались расходы консолидированных бюджетов субъектов по социальным статьям в расчете на одного жителя, которые в целях корректности сопоставления были скорректированы на опубликованный на сайте Минфина индекс бюджетных расходов. При составлении рейтинга к социальным расходам были отнесены расходы консолидированных бюджетов субъектов по следующим статьям: образование; культура, кинематография; здравоохранение; физическая культура и спорт, социальная политика, которая включает расходы на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание населения, социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства и другие вопросы в области социальной политики.



Больше всего средств (свыше 90 тысяч рублей на человека) на социальную сферу в 2019 году выделили Сахалинская область, Москва и Санкт-Петербург, меньше всего (до 30 тысяч рублей) — Камчатский край и Чукотский автономный округ. Липецкая область заняла 28 строчку рейтинга. В регионе, по подсчетам аналитиков, в 2019 году на каждого жителя из областного бюджета потратили по 49, 3 тысячи рублей. Расходы на социальную сферу в 2019 году выросли на 14%. Доля социальных расходов в консолидированном бюджете составляет 59,4%.



Самая высокая строчка в рейтинге среди регионов Центрального Черноземья у Белгородской области – 15 позиция и 54,6 тысяч рублей расходов из бюджета на каждого жителя. Курская область заняла 33 место, Воронежская – 37, Тамбовская – 75.