Общество

сегодня, 10:16

Липецкая область попала в топ-30 по социальной ориентированности бюджетов

3 604
#бюджет #социальные расходы
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Липецкая область попала в топ-30 по социальной ориентированности бюджетов

Среди регионов Центрального Черноземья позицию выше Липецкой области заняла только Белгородская.

Аналитики РИА Рейтинг провели исследование социальной ориентированности бюджетов субъектов страны в 2019 году. В качестве критерия сравнения использовались расходы консолидированных бюджетов субъектов по социальным статьям в расчете на одного жителя, которые в целях корректности сопоставления были скорректированы на опубликованный на сайте Минфина индекс бюджетных расходов. При составлении рейтинга к социальным расходам были отнесены расходы консолидированных бюджетов субъектов по следующим статьям: образование; культура, кинематография; здравоохранение; физическая культура и спорт, социальная политика, которая включает расходы на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание населения, социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства и другие вопросы в области социальной политики.

Больше всего средств (свыше 90 тысяч рублей на человека) на социальную сферу в 2019 году выделили Сахалинская область, Москва и Санкт-Петербург, меньше всего (до 30 тысяч рублей) — Камчатский край и Чукотский автономный округ. Липецкая область заняла 28 строчку рейтинга. В регионе, по подсчетам аналитиков, в 2019 году на каждого жителя из областного бюджета потратили по 49, 3 тысячи рублей. Расходы на социальную сферу в 2019 году выросли на 14%. Доля социальных расходов в консолидированном бюджете составляет 59,4%.

Самая высокая строчка в рейтинге среди регионов Центрального Черноземья у Белгородской области – 15 позиция и 54,6 тысяч рублей расходов из бюджета на каждого жителя. Курская область заняла 33 место, Воронежская – 37, Тамбовская – 75.
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#бюджет #социальные расходы
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Комментарии (3)

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По Райкину

6 минут назад
В 2019 году на каждого жителя из областного бюджета потратили по 49, 3 тысячи рублей. Умножить на количество людей в области. Это сколько же своровали?
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!!!

49 минут назад
Лишнее доказательство того, что мы далеко не в самой плохой области, при не самой плохой власти.
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Липчанка

сегодня, 10:23
Хочу спросить: где мои 49 тысяч? Социально меня моя область поддержала на сумму 0,00 руб.
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