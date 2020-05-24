Общество

34 минуты назад

Без холодной воды 25 мая останутся жителей 24 микрорайона и улицы Неделина

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#отключение холодной воды
Без холодной воды 25 мая останутся жителей 24 микрорайона и улицы Неделина

Энергетики устраняют аварию на сети и устанавливают пожарный гидрант в Липецке.

С 09:00 до 17:00 25 мая отключат холодную воду жителям домов №№ 22, 22а, 24, 24а по улице Неделина, а также в котельной БПК-3 – здесь будут проводить монтаж пожарного гидранта в водовод.

Кроме того, в этот же день с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов:
№№ 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР,
№№ 26, 28, 32, 34 по улице Стаханова,
№№ 26, 28, 28б, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42 по улице Катукова,
№№ 3, 4, 5, 7, 9, 13, 13а, 19 по бульвару Шубина,
№№ 3, 5, 7 по улице Кривенкова.

Здесь будут устранять аварийную утечку на водоводе по адресу проспект 60 лет СССР,
45-47, пояснили в ЛГЭК.
388
#отключение холодной воды

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