сегодня, 09:49
Водитель исполнил популярный трюк напротив красивейшей церкви региона
В группе «Замечен48» в Инстаграм опубликовано видео, на котором водитель черного «Мерседеса» делает «пятаки» напротив Знаменской церкви в селе Вешаловка.
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