Общество

сегодня, 09:49

Водитель исполнил популярный трюк напротив красивейшей церкви региона

14 1570
#дрифт
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Водитель исполнил популярный трюк напротив красивейшей церкви региона

В группе «Замечен48» в Инстаграм опубликовано видео, на котором водитель черного «Мерседеса» делает «пятаки» напротив Знаменской церкви в селе Вешаловка.

Храм Знамения Пресвятой Богородицы в селе Вешаловка Липецкого района является одним из самых красивейших в регионе, он построен по проекту Василия Баженова в XVIII веке. Возле знаменской церкви часто проводятся фотосессии. Зрелищный автотрюк зафиксирован впервые.


14 1570
#дрифт
1

Комментарии (14)

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Мерин

2 минуты назад
житель, Пожалуйста ответь ты тогда, если у тебя уровень настолько высок (или низок)на конкретный вопрос.
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Перри Мейсон

21 минуту назад
Оскорблённые верующие уже написали заявление в прокуратуру?
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житель

28 минут назад
Мерин, Все зависит от твоего интеллекта!
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Мерин

38 минут назад
Иртыш, А насколько близко нельзя подходить к церкви, чтобы это было ТО место?
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Куларес

39 минут назад
Бес за баранкой
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весёлый

41 минуту назад
Вот бесы крутят
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Нэс

44 минуты назад
Неадекват!у церкви дрифты свои показывает,неужели другого места не нашлось,ничего святого!!!
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Иртыш

48 минут назад
Это не то место для своих умений. Надо бы понимать это.
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Гость

53 минуты назад
Это он продимонстрировал уборку центральной улицы. Такая-же уборка у нас по городу когда подымается сильный ветер. Ну а насчёт ДИЗИНФЕКЦИИ делать вывод вам.
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Ололеша

сегодня, 10:18
Красава!
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