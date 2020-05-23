Общество

34 минуты назад

В Липецкой области еще 71 человек вылечился от COVID-19

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#лечение. коронавирус
В Липецкой области еще 71 человек вылечился от COVID-19

Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 534 человек.

Сегодня врачи выписали 71 вылеченных от COVID-19 пациента, сообщает оперативный штаб Липецкой области по борьбе с коронавирусной инфекцией. К этому моменту на территории региона зарегистрировано 1 568 случаев новой коронавирусной инфекции, 534 человека выздоровели, 5 человек умерли. 1029 — на лечении.

По состоянию на 13:00 23 мая в больницах находятся 194 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». 468 человек с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 835 пациентов с лёгкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова находятся 13 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 947 человек.

За последние сутки в регионе подтверждены 65 случаев инфицирования коронавирусом. 38 из них в Липецке, 5 - в Чаплыгинском районе, по 4 - в Липецком и Хлевенском районах, в Добринском и Усманском районах - по 3, по 2 - в Грязинском, Елецком, Краснинском и Лебедянском районах.
1 436
#лечение. коронавирус

Комментарии (1)

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ZLOY SANİTAR

19 минут назад
В больницах больше 194 мест нет по ходу? Уже вторую неделю 194 пишут. Зато "лешащихся дома " уже в 4 больше чем в больнице - 835.
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