Коронавирус
12 минут назад
В Липецкой области — 65 новых случаев инфицирования COVID-19
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В Липецкой области за прошедшие сутки зарегистрировано 65 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.Всего на территории региона выявлено 1 568 случаев новой коронавирусной инфекции.
Напомним, накануне в регионе были подтверждены 64 случая инфицирования коронавирусом.
По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии на коронавирусную инфекцию в Липецкой области обследованы более 48 тысяч человек.
Напомним, накануне в регионе были подтверждены 64 случая инфицирования коронавирусом.
По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии на коронавирусную инфекцию в Липецкой области обследованы более 48 тысяч человек.
1 338
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