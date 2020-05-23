Коронавирус

12 минут назад

В Липецкой области — 65 новых случаев инфицирования COVID-19

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#коронавирус
В Липецкой области — 65 новых случаев инфицирования COVID-19
В Липецкой области за прошедшие сутки зарегистрировано 65 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.Всего на территории региона выявлено 1 568 случаев новой коронавирусной инфекции.

Напомним, накануне в регионе были подтверждены 64 случая инфицирования коронавирусом. 

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии на коронавирусную инфекцию в Липецкой области обследованы более 48 тысяч человек.
1 338
#коронавирус

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Медбрат

3 минуты назад
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