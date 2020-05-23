В Липецкой области — 65 новых случаев инфицирования COVID-19

В Липецкой области за прошедшие сутки зарегистрировано 65 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.Всего на территории региона выявлено 1 568 случаев новой коронавирусной инфекции.



Напомним, накануне в регионе были подтверждены 64 случая инфицирования коронавирусом.



По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии на коронавирусную инфекцию в Липецкой области обследованы более 48 тысяч человек.