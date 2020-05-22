Невролог не советует бездумно пить анальгин и аспирин для защиты от СOVID-19

«Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы»

Россиян предупредили об опасности аспирина и анальгина при самостоятельном лечении коронавируса. Об этом РИА Новости рассказала заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника №4» управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина. Она рассказала, что для снижения температуры при COVID-19 рекомендован прием парацетамола. «Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы — ни аспирин, ни анальгин», — подчеркнула врач.

Вереютина добавила, что тяжелая форма коронавируса характеризуется неврологическими симптомами — головной болью и головокружением, сообщает « Лента ».