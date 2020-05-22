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Невролог не советует бездумно пить анальгин и аспирин для защиты от СOVID-19
«Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы»
Россиян предупредили об опасности аспирина и анальгина при самостоятельном лечении коронавируса. Об этом РИА Новости рассказала заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника №4» управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина. Она рассказала, что для снижения температуры при COVID-19 рекомендован прием парацетамола. «Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы — ни аспирин, ни анальгин», — подчеркнула врач.
Вереютина добавила, что тяжелая форма коронавируса характеризуется неврологическими симптомами — головной болью и головокружением, сообщает « Лента».Ранее парацетамол при подозрении на коронавирус рекомендовал использовать представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер. «Для самолечения мы рекомендуем парацетамол, а не ибупрофен», — сказал он. При этом препарат стоит использовать после консультации врача, указал Линдмайер.
Согласно данным российского оперативного штаба, наиболее частыми симптомами коронавируса являются высокая температура, одышка, сухой кашель, а также боль в мышцах и утомляемость. В более редких случаях также могут возникать головная боль, кровохарканье, диарея и тошнота, уточняет РБК.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.