Погода в Липецке

сегодня, 16:33

В Липецкой области ночью заморозки до -2

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#заморозки
В Липецкой области ночью заморозки до -2

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, местами пройдут кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 7-8 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, местами возможны заморозки до -2, днем будет от 9 до 14 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов тепла, днем ожидается от 12 до 14 градусов тепла.  

День 22 мая стал самым теплым в Липецке в 1939 году, тогда в городе было +32 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 0 градусов.  
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#заморозки

Комментарии (2)

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мороз

4 минуты назад
скоро лето
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Кэтти

24 минуты назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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