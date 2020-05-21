сегодня, 16:33
В Липецкой области ночью заморозки до -2
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, местами пройдут кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 7-8 градусов ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов тепла, днем ожидается от 12 до 14 градусов тепла.
День 22 мая стал самым теплым в Липецке в 1939 году, тогда в городе было +32 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 0 градусов.
мороз
Кэтти