В Липецкой области ночью заморозки до -2

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, местами пройдут кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 7-8 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, местами возможны заморозки до -2, днем будет от 9 до 14 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов тепла, днем ожидается от 12 до 14 градусов тепла.



День 22 мая стал самым теплым в Липецке в 1939 году, тогда в городе было +32 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 0 градусов.

