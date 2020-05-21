Игорь Артамонов подписал постановление о доплате соцработникам в период эпидемии

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление «Об установлении выплаты работникам областных государственных учреждений социальной защиты населения, оказывающим социальные услуги в стационарной форме гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией». Около 600 сотрудников стационарных учреждений социальной защиты населения области смогут получить выплаты из федерального бюджета за особые условия труда и дополнительную нагрузку исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.



- Предусмотрены выплаты для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. А если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом, то 60 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба администрации региона.



Педагогическим работникам, среднему медицинскому и административному персоналу доплатят 25 тысяч рублей, а если они работают с заболевшими людьми, то 35 тысяч рублей. Для младшего персонала установлена доплата 15 и 20 тысяч рублей соответственно, для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей.



Федеральная доплата устанавливается на три месяца. Выплаты за апрель и май работники соцучреждений получат в ближайшее время.



Кроме того, по инициативе главы администрации Липецкой области работникам мобильных бригад, обслуживающим на дому получателей социальных услуг с коронавирусом, из внебюджетных источников произведут выплаты за работу с этой категорией. Социальные работники получат 10 тысяч рублей, водители мобильных бригад – 5 тысяч рублей.