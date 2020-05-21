В раздевалках строго по одному, тренеры в защитных масках – липецкий спорт выходит из самоизоляции

Сегодня спортсменам, входящим в сборные России, разрешили возобновить тренировки.

После вынужденного двухмесячного вынужденного простоя липецким спортсменам разрешили тренировки. Но не всем, а только членам сборных команд России. Такие у нас есть в стендовой и пулевой стрельбе, плавании, легкой атлетике, академической гребле и гребле на байдарках и каноэ.

Соответствующий приказ № 141о вышел сегодня в областном управлении по физкультуре и спорту. Для остальных продолжает действовать запрет – пока до 31 мая. Мы решили узнать, как оттаивает спортивная жизнь в регионе после самоизоляции и как построен тренировочный процесс в условиях, когда COVID-19 еще не побеждён.

Стрельба: «Больше трёх не собираться!»

Директор спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта (бывшая СШОР №13) Роман Гуляев рассказал, что липецкие снайперы вернуться на огневые позиции с завтрашнего дня.

- Сейчас мы заканчиваем согласования со спортивным клубом «Липецкий Металлург», на стрельбище которого занимаются наши стендовики, - говорит Гуляев, - Всего на огневой рубеж возвратятся 20 представителей стендовой стрельбы, входящих в состав сборной России – от основной до юношеских и юниорских, плюс три «пулевика». Ограничения расписаны в приказе управления: на одной площадке могут заниматься не более двух спортсменов, соблюдая дистанцию между собой. За занятием должен наблюдать тренер в защитной маске. Возможности стендового комплекса позволят нам безболезненно перенести ограничения: у нас имеются пять постоянных стрелковых площадок, то есть за раз стенд готов принять до 10 человек. В два захода дадим возможность тренироваться всем нашим «сборникам». А между ними проведём обязательную санитарную защиту помещений и инвентаря, в частности – ружья будут обрабатывать антисептиками.

Стрелковая школа в Конь-Колодезе: «Взрослые уже тренируются, на подходе – школьники»

Одними из первых, кто сегодня утром уже успел воспользоваться разрешением на тренировки, стали воспитанники областной школы олимпийского резерва имени А. М. Никулина в селе Конь-Колодезь Хлевенского района. Под разрешение здесь попадают 8 стрелков, входящих в различные сборные страны.

- Сегодня утром тренировались 5 человек, - говорит директор школы Игорь Никулин, - Ещё трое придут вечером т.к. ребята сейчас заканчивают среднюю школу, и у них еще идут занятия «на удалёнке». Требования мы строго соблюдаем: меряем температуру у всех входящих, соблюдаем дистанцию в несколько метров и, конечно, после каждой тренировки – санитарная обработка.

Плавание: «Водичка пока холодновата»

В сборные России входят 14 липецких пловцов: 12 на открытой воде и двое в бассейне: Вадим Клименищев в молодёжную команду и Михаил Бочарников, который по возрасту перешёл во взрослый состав.

- Пока вода в бассейне «Спартака» 23-24 градуса – холодновато. Для занятий нужны 26-27 градусов, поэтому полноценно наши «сборники» могут заниматься с понедельника. Марафонцы сегодня уже опробовали воду, но им проще из-за согревающих гидрокостюмов. Ограничения жёсткие: 3 человека в бассейне, заниматься должны строго через одну свободную дорожку. Контроль температуры на входе, обязательная санитарная обработка бортов, раздевалок и т.д. Всё очень строго.

Легкая атлетика: «Скорее бы на свежий воздух!»

Как рассказал директор липецкой спортивной школы олимпийского резерва по лёгкой атлетике (бывшая СШОР №5) Владимир Непомнящий разрешение предписывает представителям «королевы спорта» заниматься в спортивном комплексе «Молодежный».

- У нас 12 человек в сборных, - говорит Непомнящий, - С сегодняшнего дня тренеры составляют расписание – чтобы соблюдать график с учётом всех ограничений. Пока позволено допускать не более 5-ти человек на весь спортивный зал. Заниматься будем в несколько потоков: например, с 9 до 12 одна группа, после полудня – другая. В раздевалках строго по одному человеку. В перерывах – санитарные обработки. Обязателен контроль за температурой входящих, с этой целью у нас на пороге постоянно дежурит медик. Но эту меру мы используем всё последнее время: проверяем всех, кто пришёл. Не могу же я допустить, чтобы коронавирус проник в «Молодёжный», что чревато серьезными проблемами! Вообще нам хотелось бы поскорее вернуться на свежий воздух, ведь и соревнования в лёгкой атлетике проходят под открытым небом. Но не всё зависит от нас. Я слежу за количеством заболевших через ваш сайт GOROD48: сегодня 62 человека, вчера – 79. Зараза ещё далеко не побеждена, поэтому делать какие-либо прогнозы рано. Нам обещают, что если всё будет нормально, то в августе в Брянске состоится чемпионат ЦФО. Но кто сейчас может сказать наверняка – удастся его провести или нет?

Гребля: «На берегу все пока в масках»

В спортивной школе по водным видам спорта (бывшая СШОР №10) к работе приступают 40 спортсменов и 6 тренеров – больше всех в области.

Гребля особенный вид спорта, там выступают не только поодиночке, но и экипажами, среди которых есть и «четвёрки» и «восьмёрки» (по 4 и по 8 человек), а это уже – нарушение действующих санитарных норм.

- Работать разрешили только одиночникам и экипажам из двух человек, - говорит директор школы Сергей Кургузов, - Народу у нас много, поэтому на берегу обязателен масочный режим. Спортсмены выносят лодки из эллинга в масках. Тренеры контролируют процесс – тоже в масках. Но мы рады хоть такому возобновлению работы. Ребята говорят, что за два месяца соскучились по лодкам и вёслам. Физическая форма после простоя сейчас не ахти, но через тренировки всё придет. Поскорее бы уже закончился этот коронавирус.