Герой Советского Союза Михаил Водопьянов писал пьесы для липецкого театра – ему посвятят выставку

Премьера спектакля произошла в день высадки советских полярников на Северном полюсе.

Музейную экспозицию Липецкого государственного академического театра драмы им. Л. Н. Толстого пополнит новый раздел, посвященный знаменитому земляку Герою Советского Союза летчику Михаилу Водопьянову.

В пресс-службе театра GOROD48 напомнили факт, который сейчас относится к числу малоизвестных: в своё время липецкий творчески коллектив ставил пьесу «Мечта», написанную Водопьяновым.

- Премьера состоялась 21 марта 1937 года, - в день знаменитой высадки Водопьяновым группы полярников в районе Северного Полюса. Наш лётчик сделал это первым в мире! - рассказали в театре, - Водопьянов, к тому моменту герой полярных экспедиций, написал книгу «Мечта пилота», по которой позже составил пьесу. Там много героических моментов, например, в конце постановки прямо со сцены зачитывают радиограмму: «Нахожусь на Северном полюсе. Здесь развевается красный флаг Страны Советов. Мечта героев моей пьесы исполнилась. Михаил Водопьянов».







Отметим, что постановка героического летчика имела большой успех. На неё приходили целыми семьями, а иногда и трудовыми коллективами. В том же 1937 году пьесу о романтиках, рождённых «сказку сделать былью», поставил и липецкий городской театр. А на сцене главного театра региона постановка шлее ещё много лет.







Теперь в музее ЛГАТД им. Л. Н. Толстого разместят отдельный стенд, на котором уместится книга Водопьянова, фрагменты театрального реквизита и фотографии – всё, что поможет подчеркнуть эту славную страницу жизни театра и вывести её из разряда малоизвестных.

Михаил Водопьянов (1899 – 1980 г.), генерал-майор авиации (1943 г.). Широкую известность получил за участие в операции по спасению полярников-челюскинцев в 1934 году, за которую получил звание Героя Советского Союза. 21 мая 1937 года он первым в мире совершил посадку самолёта в районе Северного полюса, высадив группу полярников.



Фото: архив театра

