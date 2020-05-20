Общество

41 минуту назад

Проверяющего из администрации не пустили на территорию скупки металла

3 878
#Проверки #скупка металла #штраф
1
Проверяющего из администрации не пустили на территорию скупки металла

За это руководству предприятия придётся заплатить штраф.

Организация, которая осуществляет хранение и переработку цветных металлов привлечена к ответственности за то, что не впустила на свою территорию проверяющего из управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области.

Оскорблённые в лучших чувствах чиновники сразу же пошли в суд, который по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ выписал предприятию штраф в размере 20 тысяч рублей.

Правда, не понятно, кто в итоге в этой истории смеялся последним: учитывая обороты таких предприятий, 20 тысяч для них – не сильно большая сумма.

Фото tiu.ru

3 878
#Проверки #скупка металла #штраф
1

Комментарии (3)

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Личи

17 минут назад
это прям как законная взятка
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Инквизитор

17 минут назад
Надо этих проверяющих, самих проверить , а вдруг он хотел что-то украсть.
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Ха

30 минут назад
И правильно сделали!!!Не хрен приходить без приглашения!!!
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