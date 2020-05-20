Проверяющего из администрации не пустили на территорию скупки металла

За это руководству предприятия придётся заплатить штраф.

Организация, которая осуществляет хранение и переработку цветных металлов привлечена к ответственности за то, что не впустила на свою территорию проверяющего из управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области.

Оскорблённые в лучших чувствах чиновники сразу же пошли в суд, который по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ выписал предприятию штраф в размере 20 тысяч рублей.

Правда, не понятно, кто в итоге в этой истории смеялся последним: учитывая обороты таких предприятий, 20 тысяч для них – не сильно большая сумма.

Фото tiu.ru