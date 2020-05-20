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10 минут назад

С 15 апреля в Липецке дезинфицированы 185 многоквартирных домов

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#дезинфекция
С 15 апреля в Липецке дезинфицированы 185 многоквартирных домов
Дезинфицирующие мероприятия в Липецке проводит городская станция по борьбе с болезнями животных, предприятия и организаций коммунальной сферы, координируется она управлением по делам ГО и ЧС Липецка. 

- Прежде всего, с помощью специальных препаратов обеззараживаются места большого скопления горожан, социальные объекты с массовым пребыванием людей,   места общего пользования в многоквартирных жилых домах, откуда госпитализированы больные с диагнозом Covid-19, - отметил начальник управления Николай Новиков.     

В управление ГО и ЧС поступает  информация из управления  здравоохранения, департамента ЖКХ, других организаций и после систематизации оперативно направляется специалистам-дезинфекторам.  
С 15 апреля по настоящее время обработка проведена в зданиях  железнодорожного и автовокзала, территориальных подразделений полиции, в 185 многоквартирных домах. 

- Ежедневно проходим до 12 адресов. Уже обработано более 26 тысяч квадратных метров площади, - сообщил начальник Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных Владимир Завьялов. – Для этого у нас есть эффективные обеззараживающие препараты и технические возможности.     

На объемных площадях специалисты использует струйные генераторы, в подъездах и помещениях – ранцевые опрыскиватели.

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#дезинфекция

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