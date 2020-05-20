С 15 апреля в Липецке дезинфицированы 185 многоквартирных домов

Дезинфицирующие мероприятия в Липецке проводит городская станция по борьбе с болезнями животных, предприятия и организаций коммунальной сферы, координируется она управлением по делам ГО и ЧС Липецка.



- Прежде всего, с помощью специальных препаратов обеззараживаются места большого скопления горожан, социальные объекты с массовым пребыванием людей, места общего пользования в многоквартирных жилых домах, откуда госпитализированы больные с диагнозом Covid-19, - отметил начальник управления Николай Новиков.



В управление ГО и ЧС поступает информация из управления здравоохранения, департамента ЖКХ, других организаций и после систематизации оперативно направляется специалистам-дезинфекторам.

С 15 апреля по настоящее время обработка проведена в зданиях железнодорожного и автовокзала, территориальных подразделений полиции, в 185 многоквартирных домах.



- Ежедневно проходим до 12 адресов. Уже обработано более 26 тысяч квадратных метров площади, - сообщил начальник Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных Владимир Завьялов. – Для этого у нас есть эффективные обеззараживающие препараты и технические возможности.



На объемных площадях специалисты использует струйные генераторы, в подъездах и помещениях – ранцевые опрыскиватели.



