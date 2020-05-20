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Война с вирусом: COVID-19 вызывал расстройства психики, «Мону Лизу» предложили продать для покрытия убытков от эпидемии
Британские ученые исследуют вероятные расстройства психики, которые вызывает COVID-19. 28% работающих в Евросоюзе из-за пандемии потеряли работу – временно или навсегда. Коронавирусный карантин усложняет образование девочек в наименее развитых странах. Лувру предложили продать «Мону Лизу», чтобы покрыть убытки от пандемии.
Погибли от коронавируса 325 214 человек, полностью вылечились – 1 971 353 человек.
США остается лидером антирейтинга - здесь выявлены 1,57 миллиона зараженных. В России число зараженных превысило 300 тысяч. В четырех странах отмечается более двухсот тысяч случаев – это Испания, Бразилия, Великобритания, Италия. Больше ста тысяч случаев заражения – во Франции, Германии, Турции, Иране и Индии. К этому порогу приближается Перу, где больше 95 тысяч случаев заражения.
В России за последние сутки зафиксировано 8 764 заболевших в 84 регионах. Всего на территории страны 308 705 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 85 392 человек. 2972 - скончались.
В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден у 79 человек. Прирост заболеваемости санитарные врачи связывают с возникновением очагов заражения внутри семей. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 1377 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 382 человека выздоровели, 4 человека умерли, 991 продолжают лечение. По количеству выявленных зараженных Липецкая область на 40 месте в России.
У переболевшего атипичной пневмонией нашли антитело к коронавирусу
У людей, которые переболели атипичной пневмонией, могут быть антитела, которые помогают бороться с распространением нового коронавируса в организме, по сути блокируя его. Из клеток человека, который в 2003 году перенес атипичную пневмонию, ученые выделили антитело, которое успешно мешало коронавирусу нового типа заражать здоровые клетки. Биологи полагают, что это открытие может помочь в разработке вакцины. Исследование проводила международная группа ученых из Вашингтонского университета в США, швейцарской исследовательской компании Humabs Biomed, Национального института общемедицинских наук и французского Института Пастера. Его результаты опубликовал научный журнал Nature. Ученые выделили из иммунных клеток B-лимфоцитов определенные антитела. А затем испытали их в лаборатории: как на культурах клеток, зараженных новым коронавирусом, так и непосредственно на вирусных частицах SARS-CoV-2. Оказалось, что некоторые из антител сработали: блокировали размножение вируса в обоих случаях. Пока все опыты проводились в лаборатории, напрямую в клеточных культурах, и требуются дальнейшие изучения – как будет действовать антитело непосредственно в живых организмах.
В институте Роберта Коха начинают исследование антител к COVID-19
Специальное исследование антител к коронавирусу нового типа начали ученые института Роберта Коха в Германии – он отвечает в стране за разработку планов на случай эпидемий. Медики хотят выяснить, как много больных переносят коронавирус бессимптомно, а также определить группы риска данного заболевания, сообщили в институте. Скринингом на первом этапе охватят около 2 тысяч взрослых жителей одной из немецких общин на западе страны. У участников исследования возьмут биоматериалы - мазок из горла, образец крови, их расспросят о клинических симптомах, прежних заболеваниях и образе жизни. Исследование планируют завершить к 6 июня. Всего исследование проведут в четырех регионах Германии, его участниками станут около 8 тысяч человек.
Британские ученые назвали расстройства психики, которые может вызвать коронавирус
Вероятные расстройства психики, с которыми могут столкнуться заболевшие COVID-19, описали в исследовании британские ученые. Во время острого периода у пациентов с COVID-19 могут проявиться такие расстройства, как спутанность сознания и делирий (психическое расстройство, сопровождающееся помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций). 54 человека после болезни стали страдать от бессонницы, у 46 пациентов с коронавирусом появилась тревожность, у 44 медики обнаружили серьезные нарушения памяти. Кроме того, у 42 исследуемых зараженных появилась психическая подавленность, а у 36 человек - спутанность сознания. Побочные эффекты расстройства психики могли проявляться и после выздоровления: у 32% был посттравматический стресс, у 15% – депрессия, и еще у 15% – сильное тревожное расстройство. Среди причин исследователи назвали как прямые воздействия вируса на нервную систему или степень физических нарушений (снижение уровня кислорода в крови), так и стресс. При этом авторы отметили, что количество подобных исследований ограничено, поэтому более подробное описание возможных психических расстройств на данный момент невозможно.
Товарооборот между Россией и Южной Кореей может сократиться на 40%
Торговля между Россией и Южной Кореей может сократиться на 40% в 2020 году из-за пандемического кризиса, считает директор Центра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Ханъян Ом Гу Хо. Его анализ основан на прогнозах Международного валютного фонда, согласно которому по итогам года в Южной Корее экономика упадет на й,2%, а в России – на 5,5%. При таких условиях экспорт из Кореи в Россию сократится на 50%, импорт российских товаров в Корею будет меньше на 20%, а общий объем торговли уменьшится в итоге на 40%. Перспективными направлениями могут стать экология, некоторые области IT, например, системы для проведения телеконференций. Кроме того, страны могли бы расширить технологические обмены в области фармацевтики, разработки вакцин.
Больше четверти сотрудников в Евросоюзе сегодня остаются без работы
28% всех сотрудников в Евросоюзе из-за пандемии и ограничений в экономике сегодня потеряли работу временно или навсегда, сообщает Европейская конфедерация профсоюзов (ETUC). Только на Кипре таких работников уже больше 44%, сообщает портал vkcyprus.com. В организации считают – европейскую программу сохранения рабочих мест необходимо утвердить как можно быстрее, чтобы программа могла стартовать 1 июня. Согласно статистике, собранной Европейской конфедерацией профсоюзов, 49,4% европейцев заявляют, что их рабочие часы сократились с момента начала коронавирусного кризиса. В среднем 15% работников в ЕС боятся потерять работу в ближайшие три месяца, больше всего такой страх характерен для Болгарии (34%), Греции (23%), Италии, Португалии, Польши (около 20%). В среднем 6% респондентов считают, что им надо будет съехать с арендуемой квартиры в ближайшие полгода, так как они не смогут платить владельцам.
В Финляндии красная рыба упала в цене на 30%
В Финляндии красная рыба упала в цене на 30% из-за снижения спроса на норвежского лосося, сообщает Центр природных ресурсов Финляндии. Установившаяся цена оказалась самой низкой за последние пять лет. Причиной оказалось сокращение потребления – из-за карантина закрылись рестораны, и предложение на рынке стало превышать спрос. Эксперты предполагают, что низкая цена сохранится на рынке до осени, а если и будет расти, то не сильно. Отмечается, что также упали продажи промысловых рыб, например, щуки, сига и окуня.
Коронавирусный карантин мешает образованию
Из-за вспышки коронавируса и принятых ограничений может прерваться образование детей, сообщается в исследовании международной неправительственной некоммерческой организации по защите прав детей Plan International (plan-international.org). По оценкам ЮНЕСКО, из общего числа всех учащихся в мире, 89% в настоящее время не посещают образовательные учреждения из-за коронавирусного карантина. Это 1,54 миллиарда детей и молодежи, которые учатся в школах или университетах, среди них почти 743 миллиона девочек и девушек. Более 111 миллионов из них живут в наименее развитых странах мира, где получение образования уже может представлять проблему. Для подключения к системе дистантного обучения и онлайн-образованию у них также меньше возможностей, чем у мальчиков этих стран. Мальчики в 1,5 раза чаще владеют телефоном, чем девочки в странах с низким и средним уровнем дохода, и в 1,8 раза чаще имеют смартфон, с доступом в интернет. Эксперты опасаются, что уменьшение доходов в таких странах еще больше увеличит гендерный разрыв – из-за сложившихся местных традиций образованию девочек в них уделяют меньше внимания, и реже откладывают средства на их учебу, особенно если доходы семьи сокращаются.
В Йемене боятся лечиться из-за страха перед вирусом в больницах
Больные с респираторными проблемами в Йемене боятся столкнуться с вирусом в больницах и потому слишком поздно обращаются к врачам за помощью, сообщил РИА Новости представитель организации «Врачи без границ» (MSF) по стране Марк Шакал. По этой причине лечить таких пациентов сложнее, и уровень смертности оказывается высоким. Так, резкий рост смертей от коронавирусной инфекции уже отмечен в крупнейшем морском порту Йемена Адене. Страх перед заражением испытывают и сами вречи из-за недостатка защитных средств – сегодня в Адене оказались закрыты некоторые больницы. Сложность в постановку диагноза вносят местные инфекции – комары распространяют малярию и лихорадку Денге.
В Испании определили самые востребованные профессии
Самые востребованные профессии в период карантина определила одна из рекрутинговых компаний в Испании, сообщает портал noticia.ru. Ими оказались работники складов, кассиры супермаркетов, сотрудники служб доставки, операторы на производстве, сборщики урожая, специалисты колл-центров, врачи, младший и средний медперсонал, уборщики, водители автобусов, сотрудники служб поддержки. Предполагается, что вакансии на эти профессии будут актуальными и до конца нынешнего года.
В Германии пассажиры без масок избили водителя автобуса.
В провинции Германии - Баден-Вюртемберге разрешается пользоваться общественным транспортом только в защитных масках. В одном из городов двое местных жителей проигнорировали правило и вышли из себя, когда водитель отказал им в проезде, сообщает портал germania.one. Мужчины напали на водителя с кулаками. Водителю пришлось обращаться за помощью к медработникам, хулиганов разыскивает полиция.
Лувру предложили продать «Мону Лизу», чтобы покрыть убытки от коронавирусных ограничений
Продать шедевр Леонардо да Винчи «Джоконда» предложил для выхода из экономического кризиса Стефан Дистангиан, один из ведущих бизнесменов Франции, сообщают Daily Mail и Independent. Продать реликвию он предложил за 50 миллиардов евро, а средства пустить на покрытие многомиллиардных убытков экономики. К тому же можно было бы договориться с покупателями и оставить контроль за полотном за Францией и Лувром. «Как налогоплательщик и предприниматель, я знаю, что нам придется их заплатить (миллиардные потери в экономике). Имеет смысл продать что-то дорогое за максимально возможную цену. Это должно быть то, потеря чего наименьшим образом скажется на нашем будущем», – добавил он. Продажу «Джоконды» бизнесмен сравнил с продажей семейных драгоценностей в трудные времена. Представители Лувра пояснили, что продать шедевр кисти великого художника невозможно, так как «Джоконда» входит в национальную французскую коллекцию, которая неотъемлема от государства. Предложение французского бизнесмена вызвало шквал критики. Многие эксперты назвали возможную продажу шедевра да Винчи непрофессиональным и даже безнравственным поступком. Искусствоведы поясняют, что в случае возможной продажи «Джоконда» может попасть в частные руки какого-нибудь коллекционера и на долгое время станет недоступна для любителей искусства, как это происходило уже не однажды с всемирно известными шедеврами мировой культуры.
В Японии начали выпекать хлеб в форме мифического монстра
Хлеб в форме мифического монстра амаби оказался популярным во время вспышки коронавируса в Японии. Как сообщает канал nhk.or.jp, в фольклоре этот персонаж, похожий на русалку, отталкивает язвы. Одно из кафе в префектуре Окинава предложило покупателям такой хлеб, надеясь на конец вспышки коронавируса.
'Amabie'-shaped bread popular amid outbreak https://t.co/zJK3aGdJgr— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) May 19, 2020
Хлеб сделан из местных ингредиентов, в том числе желтого картофеля и красного сладкого картофеля. Сегодня кафе закрыто для посещений, но заказы на необычного съедобного монстра поступают со всей страны – продукт продают онлайн. Представитель кафе надеется, что хлеб вызовет у людей улыбку и поможет повысить их иммунитет, чтобы вспышка прекратилась как можно скорее.
Песчаные дюны в Маспаломас изменили пейзаж
Дюны Маспаломас острова Гран-Канария являются уникальным песчаным природным заповедником, расположившимся на фоне синих просторов океана. Отсутствие в дюнах людей в последний месяц сыграло свою роль в изменении местных пейзажей, сообщает портал espanarusa.com. «Самым важным изменением, которое претерпел пейзаж дюн в течение этих недель карантина, стало появление особенной ряби на песке», - рассказывает Мигель Анхель Пенья, директор проекта MASDUNAS природного заповедника.
El confinamiento le devuelve a las Dunas de Maspalomas su paisaje de hace 50 años