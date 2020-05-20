Война с вирусом: COVID-19 вызывал расстройства психики, «Мону Лизу» предложили продать для покрытия убытков от эпидемии

Британские ученые исследуют вероятные расстройства психики, которые вызывает COVID-19. 28% работающих в Евросоюзе из-за пандемии потеряли работу – временно или навсегда. Коронавирусный карантин усложняет образование девочек в наименее развитых странах. Лувру предложили продать «Мону Лизу», чтобы покрыть убытки от пандемии.

'Amabie'-shaped bread popular amid outbreak https://t.co/zJK3aGdJgr — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) May 19, 2020

El confinamiento le devuelve a las Dunas de Maspalomas su paisaje de hace 50 años

По данным Роспотребнадзора, на утро 20 мая в мире зафиксированы 4 935 741 подтвержденный случай заражения, за сутки зараженных стало больше на 93 418 человек.Погибли от коронавируса 325 214 человек, полностью вылечились – 1 971 353 человек.США остается лидером антирейтинга - здесь выявлены 1,57 миллиона зараженных. В России число зараженных превысило 300 тысяч. В четырех странах отмечается более двухсот тысяч случаев – это Испания, Бразилия, Великобритания, Италия. Больше ста тысяч случаев заражения – во Франции, Германии, Турции, Иране и Индии. К этому порогу приближается Перу, где больше 95 тысяч случаев заражения.В России за последние сутки зафиксировано 8 764 заболевших в 84 регионах. Всего на территории страны 308 705 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 85 392 человек. 2972 - скончались.В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден у 79 человек. Прирост заболеваемости санитарные врачи связывают с возникновением очагов заражения внутри семей. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 1377 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 382 человека выздоровели, 4 человека умерли, 991 продолжают лечение. По количеству выявленных зараженных Липецкая область на 40 месте в России.У людей, которые переболели атипичной пневмонией, могут быть антитела, которые помогают бороться с распространением нового коронавируса в организме, по сути блокируя его. Из клеток человека, который в 2003 году перенес атипичную пневмонию, ученые выделили антитело, которое успешно мешало коронавирусу нового типа заражать здоровые клетки. Биологи полагают, что это открытие может помочь в разработке вакцины. Исследование проводила международная группа ученых из Вашингтонского университета в США, швейцарской исследовательской компании Humabs Biomed, Национального института общемедицинских наук и французского Института Пастера. Его результаты опубликовал научный журнал Nature. Ученые выделили из иммунных клеток B-лимфоцитов определенные антитела. А затем испытали их в лаборатории: как на культурах клеток, зараженных новым коронавирусом, так и непосредственно на вирусных частицах SARS-CoV-2. Оказалось, что некоторые из антител сработали: блокировали размножение вируса в обоих случаях. Пока все опыты проводились в лаборатории, напрямую в клеточных культурах, и требуются дальнейшие изучения – как будет действовать антитело непосредственно в живых организмах.Специальное исследование антител к коронавирусу нового типа начали ученые института Роберта Коха в Германии – он отвечает в стране за разработку планов на случай эпидемий. Медики хотят выяснить, как много больных переносят коронавирус бессимптомно, а также определить группы риска данного заболевания, сообщили в институте. Скринингом на первом этапе охватят около 2 тысяч взрослых жителей одной из немецких общин на западе страны. У участников исследования возьмут биоматериалы - мазок из горла, образец крови, их расспросят о клинических симптомах, прежних заболеваниях и образе жизни. Исследование планируют завершить к 6 июня. Всего исследование проведут в четырех регионах Германии, его участниками станут около 8 тысяч человек.Вероятные расстройства психики, с которыми могут столкнуться заболевшие COVID-19, описали в исследовании британские ученые. Во время острого периода у пациентов с COVID-19 могут проявиться такие расстройства, как спутанность сознания и делирий (психическое расстройство, сопровождающееся помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций). 54 человека после болезни стали страдать от бессонницы, у 46 пациентов с коронавирусом появилась тревожность, у 44 медики обнаружили серьезные нарушения памяти. Кроме того, у 42 исследуемых зараженных появилась психическая подавленность, а у 36 человек - спутанность сознания. Побочные эффекты расстройства психики могли проявляться и после выздоровления: у 32% был посттравматический стресс, у 15% – депрессия, и еще у 15% – сильное тревожное расстройство. Среди причин исследователи назвали как прямые воздействия вируса на нервную систему или степень физических нарушений (снижение уровня кислорода в крови), так и стресс. При этом авторы отметили, что количество подобных исследований ограничено, поэтому более подробное описание возможных психических расстройств на данный момент невозможно.Торговля между Россией и Южной Кореей может сократиться на 40% в 2020 году из-за пандемического кризиса, считает директор Центра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Ханъян Ом Гу Хо. Его анализ основан на прогнозах Международного валютного фонда, согласно которому по итогам года в Южной Корее экономика упадет на й,2%, а в России – на 5,5%. При таких условиях экспорт из Кореи в Россию сократится на 50%, импорт российских товаров в Корею будет меньше на 20%, а общий объем торговли уменьшится в итоге на 40%. Перспективными направлениями могут стать экология, некоторые области IT, например, системы для проведения телеконференций. Кроме того, страны могли бы расширить технологические обмены в области фармацевтики, разработки вакцин.28% всех сотрудников в Евросоюзе из-за пандемии и ограничений в экономике сегодня потеряли работу временно или навсегда, сообщает Европейская конфедерация профсоюзов (ETUC). Только на Кипре таких работников уже больше 44%, сообщает портал vkcyprus.com. В организации считают – европейскую программу сохранения рабочих мест необходимо утвердить как можно быстрее, чтобы программа могла стартовать 1 июня. Согласно статистике, собранной Европейской конфедерацией профсоюзов, 49,4% европейцев заявляют, что их рабочие часы сократились с момента начала коронавирусного кризиса. В среднем 15% работников в ЕС боятся потерять работу в ближайшие три месяца, больше всего такой страх характерен для Болгарии (34%), Греции (23%), Италии, Португалии, Польши (около 20%). В среднем 6% респондентов считают, что им надо будет съехать с арендуемой квартиры в ближайшие полгода, так как они не смогут платить владельцам.В Финляндии красная рыба упала в цене на 30% из-за снижения спроса на норвежского лосося, сообщает Центр природных ресурсов Финляндии. Установившаяся цена оказалась самой низкой за последние пять лет. Причиной оказалось сокращение потребления – из-за карантина закрылись рестораны, и предложение на рынке стало превышать спрос. Эксперты предполагают, что низкая цена сохранится на рынке до осени, а если и будет расти, то не сильно. Отмечается, что также упали продажи промысловых рыб, например, щуки, сига и окуня.Из-за вспышки коронавируса и принятых ограничений может прерваться образование детей, сообщается в исследовании международной неправительственной некоммерческой организации по защите прав детей Plan International (plan-international.org). По оценкам ЮНЕСКО, из общего числа всех учащихся в мире, 89% в настоящее время не посещают образовательные учреждения из-за коронавирусного карантина. Это 1,54 миллиарда детей и молодежи, которые учатся в школах или университетах, среди них почти 743 миллиона девочек и девушек. Более 111 миллионов из них живут в наименее развитых странах мира, где получение образования уже может представлять проблему. Для подключения к системе дистантного обучения и онлайн-образованию у них также меньше возможностей, чем у мальчиков этих стран. Мальчики в 1,5 раза чаще владеют телефоном, чем девочки в странах с низким и средним уровнем дохода, и в 1,8 раза чаще имеют смартфон, с доступом в интернет. Эксперты опасаются, что уменьшение доходов в таких странах еще больше увеличит гендерный разрыв – из-за сложившихся местных традиций образованию девочек в них уделяют меньше внимания, и реже откладывают средства на их учебу, особенно если доходы семьи сокращаются.Больные с респираторными проблемами в Йемене боятся столкнуться с вирусом в больницах и потому слишком поздно обращаются к врачам за помощью, сообщил РИА Новости представитель организации «Врачи без границ» (MSF) по стране Марк Шакал. По этой причине лечить таких пациентов сложнее, и уровень смертности оказывается высоким. Так, резкий рост смертей от коронавирусной инфекции уже отмечен в крупнейшем морском порту Йемена Адене. Страх перед заражением испытывают и сами вречи из-за недостатка защитных средств – сегодня в Адене оказались закрыты некоторые больницы. Сложность в постановку диагноза вносят местные инфекции – комары распространяют малярию и лихорадку Денге.Самые востребованные профессии в период карантина определила одна из рекрутинговых компаний в Испании, сообщает портал noticia.ru. Ими оказались работники складов, кассиры супермаркетов, сотрудники служб доставки, операторы на производстве, сборщики урожая, специалисты колл-центров, врачи, младший и средний медперсонал, уборщики, водители автобусов, сотрудники служб поддержки. Предполагается, что вакансии на эти профессии будут актуальными и до конца нынешнего года.В провинции Германии - Баден-Вюртемберге разрешается пользоваться общественным транспортом только в защитных масках. В одном из городов двое местных жителей проигнорировали правило и вышли из себя, когда водитель отказал им в проезде, сообщает портал germania.one. Мужчины напали на водителя с кулаками. Водителю пришлось обращаться за помощью к медработникам, хулиганов разыскивает полиция.Продать шедевр Леонардо да Винчи «Джоконда» предложил для выхода из экономического кризиса Стефан Дистангиан, один из ведущих бизнесменов Франции, сообщают Daily Mail и Independent. Продать реликвию он предложил за 50 миллиардов евро, а средства пустить на покрытие многомиллиардных убытков экономики. К тому же можно было бы договориться с покупателями и оставить контроль за полотном за Францией и Лувром. «Как налогоплательщик и предприниматель, я знаю, что нам придется их заплатить (миллиардные потери в экономике). Имеет смысл продать что-то дорогое за максимально возможную цену. Это должно быть то, потеря чего наименьшим образом скажется на нашем будущем», – добавил он. Продажу «Джоконды» бизнесмен сравнил с продажей семейных драгоценностей в трудные времена. Представители Лувра пояснили, что продать шедевр кисти великого художника невозможно, так как «Джоконда» входит в национальную французскую коллекцию, которая неотъемлема от государства. Предложение французского бизнесмена вызвало шквал критики. Многие эксперты назвали возможную продажу шедевра да Винчи непрофессиональным и даже безнравственным поступком. Искусствоведы поясняют, что в случае возможной продажи «Джоконда» может попасть в частные руки какого-нибудь коллекционера и на долгое время станет недоступна для любителей искусства, как это происходило уже не однажды с всемирно известными шедеврами мировой культуры.Хлеб в форме мифического монстра амаби оказался популярным во время вспышки коронавируса в Японии. Как сообщает канал nhk.or.jp, в фольклоре этот персонаж, похожий на русалку, отталкивает язвы. Одно из кафе в префектуре Окинава предложило покупателям такой хлеб, надеясь на конец вспышки коронавируса.Хлеб сделан из местных ингредиентов, в том числе желтого картофеля и красного сладкого картофеля. Сегодня кафе закрыто для посещений, но заказы на необычного съедобного монстра поступают со всей страны – продукт продают онлайн. Представитель кафе надеется, что хлеб вызовет у людей улыбку и поможет повысить их иммунитет, чтобы вспышка прекратилась как можно скорее.Дюны Маспаломас острова Гран-Канария являются уникальным песчаным природным заповедником, расположившимся на фоне синих просторов океана. Отсутствие в дюнах людей в последний месяц сыграло свою роль в изменении местных пейзажей, сообщает портал espanarusa.com. «Самым важным изменением, которое претерпел пейзаж дюн в течение этих недель карантина, стало появление особенной ряби на песке», - рассказывает Мигель Анхель Пенья, директор проекта MASDUNAS природного заповедника.