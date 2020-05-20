51 минуту назад
Проезд по мосту в районе Новой жизни с 23 мая ограничат на неделю
С 23 мая (суббота), по 1 июня (понедельник) на обновляемом путепроводе в посёлке Новая жизнь движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме.
Напомним, что реконструкция существующей и возведение новой части мостового перехода в поселке Новая Жизнь ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Реконструкцию выполняет белгородская мостостроительная фирма «Автомост». После завершения строительства движение в сторону Грязей будет организовано по существующему путепроводу, в обратном направлении транспорт пойдёт по вновь построенному сооружению. Ширина проезжей части там составит 9 метров. Завершатся работы в конце года.
Новая жизнь
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