Проезд по мосту в районе Новой жизни с 23 мая ограничат на неделю

С 23 мая (суббота), по 1 июня (понедельник) на обновляемом путепроводе в посёлке Новая жизнь движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме.

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, это вынужденная мера: в связи со стесненными условиями часть работ по реконструкции выполняется с существующего путепровода. Сейчас там продолжается устройство подпорных стен и трубошпунтов. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, и, по возможности, выбирать альтернативные пути для проезда. Объезд возможен по автодороге «Обход города Липецка» и через дамбу Матырского водохранилища.



Напомним, что реконструкция существующей и возведение новой части мостового перехода в поселке Новая Жизнь ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Реконструкцию выполняет белгородская мостостроительная фирма «Автомост». После завершения строительства движение в сторону Грязей будет организовано по существующему путепроводу, в обратном направлении транспорт пойдёт по вновь построенному сооружению. Ширина проезжей части там составит 9 метров. Завершатся работы в конце года.



