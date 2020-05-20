Общество

51 минуту назад

Проезд по мосту в районе Новой жизни с 23 мая ограничат на неделю

3 775
#Новая Жизнь #реконструкция
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Проезд по мосту в районе Новой жизни с 23 мая ограничат на неделю

С 23 мая (суббота), по 1 июня (понедельник) на обновляемом путепроводе в посёлке Новая жизнь движение транспорта будет осуществляться  по одной полосе в реверсивном режиме.   

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, это вынужденная мера: в связи со стесненными условиями часть работ по реконструкции  выполняется с существующего путепровода. Сейчас там  продолжается устройство подпорных стен  и трубошпунтов.  Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, и, по возможности, выбирать альтернативные пути для проезда. Объезд возможен по автодороге «Обход города Липецка» и через дамбу Матырского водохранилища.
 
Напомним, что реконструкция существующей и возведение новой части мостового перехода в поселке Новая Жизнь ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  Реконструкцию выполняет белгородская мостостроительная фирма «Автомост». После завершения строительства движение в сторону Грязей будет организовано по существующему путепроводу, в обратном направлении транспорт пойдёт по вновь построенному сооружению. Ширина проезжей части там составит 9 метров. Завершатся работы в конце года.

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#Новая Жизнь #реконструкция
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Комментарии (3)

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Новая жизнь

16 минут назад
Снова часовые пробки ждут вас
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Местный

30 минут назад
Баумана перекрыли, теперь и мост. У меня вертолета нет в отличии от Губера
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С Матырского Я

41 минуту назад
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА К ВАМ , обратите внимание на размытую дорожку , которая простирается от Грязинской остановки общ .транспорта и до "Матырского кладбища "!!! И ее дорожкой назвать нельзя , многие не ходят по ней ,а идут прямо вдоль проезжей части , рискуя жизнью ! И не ужели вы не знаете об этой проблеме ? Пожалуйста , не поскупитесь и помогите нам , сделайте нормальную дорогу с урнами и скамейками
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