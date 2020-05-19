Общество

25 минут назад

В Липецкой области разыскивают родственников погибшего 76 лет назад солдата

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#Великая Отечественная война #поисковики
В Липецкой области разыскивают родственников погибшего 76 лет назад солдата

Личность Ивана Монаенкова (Манаенкова) установлена по смертному медальону.

Останки уроженца села Яковлево Краснинского района Ивана  Монаенкова (Манаенкова) найдены поисковиками на территории Ломоносовского района Ленинградской области. Личность бойца установлена по записке в солдатском медальоне.

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Поисковики выяснили, что Иван Монаенков (Манаенков) родился в 1916 году, призывался Куркиокским РВК Карело-Финской АССР, являлся старшиной роты и членом ВКП (б), убит 14 февраля 1944 года. Жена погибшего носила фамилию Харина.
 
Об этом GOROD48 сообщил заместитель руководителя патриотического движения «Мы из Ельца» Виктор Магомедханов.

Тех, кто владеет информацией о погибшем солдате, просят обратиться к куратору поисков родных Ивана Монаенкова (Манаенкова)  заместителю руководителя Крымской Республиканской поисково-патриотической Ассоциации общественных организаций «Отчизна» Наталье Дзюба по телефону 8-918-203-89-59.

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#Великая Отечественная война #поисковики

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