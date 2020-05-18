12-летний беглец найден

Следственный отдел по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области начал доследственную проверку по факту ухода из дома и длительного отсутствия 12-летнего мальчика.

- По данным следствия, школьник ушел из дома вечером 17 мая и длительное время не давал о себе знать. Не дождавшись ребенка, его мать заявила в правоохранительные органы, сообщив о конфликте с сыном. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, в ходе которых ребенок обнаружен живым и невредимым, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



В ходе проверки следователи выясняют причины ухода школьника из дома, а также условия его воспитания и проживания в семье. Известно, что это не первый его побег из семьи. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

