сегодня, 13:51
12-летний беглец найден
Следственный отдел по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области начал доследственную проверку по факту ухода из дома и длительного отсутствия 12-летнего мальчика.
В ходе проверки следователи выясняют причины ухода школьника из дома, а также условия его воспитания и проживания в семье. Известно, что это не первый его побег из семьи. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Гостья
Доктор
Плохой метод
Доктор
Светлая
Ума у тебя нет
Animal planet.
60+