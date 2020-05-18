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12-летний беглец найден

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#пропавшие без вести
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12-летний беглец найден

Следственный отдел по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области начал доследственную проверку по факту ухода из дома и длительного отсутствия 12-летнего мальчика.

- По данным следствия, школьник ушел из дома вечером 17 мая и длительное время не давал о себе знать. Не дождавшись ребенка, его мать заявила в правоохранительные органы, сообщив о конфликте с сыном. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, в ходе которых ребенок обнаружен живым и невредимым, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

В ходе проверки следователи выясняют причины ухода школьника из дома, а также условия его воспитания и проживания в семье. Известно, что это не первый его побег из семьи. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
8 2378
#пропавшие без вести
2

Комментарии (8)

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Гостья

3 минуты назад
Доктор, можно и мне такие препараты достать где нибудь?Которые ты употребляешь
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Доктор

6 минут назад
Да что вы этому 60+ объясняете! Не поймет. Самого, как можно понять, в детстве глушили постоянно. Вот и "бумерангует". Напомню для непосвящённых. Отъявленные изощрённые маньяки как раз и получаются из лиц, отсидевших не один год в заключении. Из тех, кто в камере подвергался многолетним издевательствам. Получив свободу, они стараются оторваться. Возможно, как раз у мальчика кто-то из родителей из подобных...
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Плохой метод

23 минуты назад
60+, если только пороть - то путного ничего не выйдет, необходимо понять причины уходы, тем более не единственного. И проводить исключительно доверительную, воспитательную(словесную) работу. Это даст большие плоды. В противном случае из ребенка может вырасти не пойми что.
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Доктор

28 минут назад
Вот-вот! Американские и израильские вырожденцы только и мечтают, чтобы поставить на поток русское здоровое мясо на органы... Потому что веками женятся на родственниках, организмы - сплошь генетические сбои. Недавно сдохший упырь Дэвид Рокфеллер 7 раз подвергался пересадке сердец. Лиза Глинка сотнями бедных детей возила с войны, с Украины. Сильно засветилась: около 1000 детей вывезла в Италию как-бы для усыновления. Подняли тревогу, но нашли всего несколько человек... Потому её вывели из игры в декабре 2016, взорвав самолёт под Сочи. Но в него внесли только ёё вещи, сама не села. Осталась жива. Нужда в здоровых юных органах у и у д е е в сильная, поэтому и организовали в эРэФии ювенальную юстицию. Посмотрите, какие вампирши среди представителей ЮЮ присутствуют. Внешностью похожие на персонажей голливуд-фильмов про вампиров.
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Светлая

28 минут назад
60+, Так может его и пороли за любую провинность.Тут хочешь ни хочешь убежишь как баран.
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Ума у тебя нет

40 минут назад
60+, и уже не будет.
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Animal planet.

49 минут назад
На Тракторный его,в спецприемник.
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60+

52 минуты назад
Только пороть !
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