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57 минут назад

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

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Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.

"Появились новые технологии, и они поменяют мир, они уже его меняют", — заявил глава государства в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

В качестве примера он привел искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину и образование.
"Все это и будет той базой, на которой будет развиваться страна", — отметил глава государства.

По мнению Путина, Россия — не просто страна, а отдельная цивилизация благодаря своим богатым традициям, многонациональности, множеству культур и вероисповеданий.

"Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие", — заключил он.

Это интервью Путин дал после заседания Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 18 сентября 2019 года, но в эфире его показали впервые, сообщает ria.ru



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