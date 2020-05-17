57 минут назад
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
В качестве примера он привел искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину и образование.
"Все это и будет той базой, на которой будет развиваться страна", — отметил глава государства.
По мнению Путина, Россия — не просто страна, а отдельная цивилизация благодаря своим богатым традициям, многонациональности, множеству культур и вероисповеданий.
"Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие", — заключил он.
Это интервью Путин дал после заседания Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 18 сентября 2019 года, но в эфире его показали впервые, сообщает ria.ru