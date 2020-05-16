10 минут назад
В Липецкой области сухо, ветрено и до +19
В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-12 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 15 до 17 градусов тепла.
17 мая стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 3 градуса мороза.