Погода в Липецке

10 минут назад

В Липецкой области сухо, ветрено и до +19

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В Липецкой области сухо, ветрено и до +19

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-12 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 мая в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, днем будет от 14 до 19 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 15 до 17 градусов тепла. 

17 мая стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 3 градуса мороза.

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