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Липецкая вечЁрка: штурм, управляшка и плато
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 15 мая.
Родители штурмуют управления Пенсионного фонда, так как подать заявление на выплату в 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет все ещё очень непросто. «В помещении Управления народ толпится в очередях - сегодня внутри здания, а вчера очередь стояла и на улице. Не пугает настойчивых грязинцев даже тот факт, что сразу два многоквартирных дома по соседству с Пенсионным фондом - Коммунальная, 8/7 и Чайковского, 13/6 обозначены на официальной карте распространения коронавирусной инфекции».
Репортаж «Обещать - не значит жениться!» собрал более сотни откликов. В мэрии Липецка «управляшке» с нелестной репутацией отдали в управление сразу 54 проблемных дома. Как же так вышло?
В Липецкой области вот уже две недели в сутки выявляют по 47-48 заболевших COVID-19. Официальная статистика, с одной стороны, радует стабильностью, с другой - удивляет. Можно ли уже говорить о выходе эпидемиологического процесса на так называемое плато? Главный государственный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев, говорит, что «ни о каком выходе на плато по коронавирусу пока нет и речи».
Тем временем в регионе вылечились от коронавирусной инфекции еще 29 человек. Таким образом, с начала коронавирусной эпидемии, от опасной болезни вылечились 287 человек. Всего на территории региона зарегистрированы 1084 случая новой коронавирусной инфекции, 3 человека умерли, 794 находятся на лечении.
Репортаж «Обещать - не значит жениться!» собрал более сотни откликов. В мэрии Липецка «управляшке» с нелестной репутацией отдали в управление сразу 54 проблемных дома. Как же так вышло?
В Липецкой области вот уже две недели в сутки выявляют по 47-48 заболевших COVID-19. Официальная статистика, с одной стороны, радует стабильностью, с другой - удивляет. Можно ли уже говорить о выходе эпидемиологического процесса на так называемое плато? Главный государственный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев, говорит, что «ни о каком выходе на плато по коронавирусу пока нет и речи».
Тем временем в регионе вылечились от коронавирусной инфекции еще 29 человек. Таким образом, с начала коронавирусной эпидемии, от опасной болезни вылечились 287 человек. Всего на территории региона зарегистрированы 1084 случая новой коронавирусной инфекции, 3 человека умерли, 794 находятся на лечении.
Ха-ха-ха. Я фантомас