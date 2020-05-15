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Липецкая вечЁрка: штурм, управляшка и плато

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: штурм, управляшка и плато

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 15 мая.

Родители штурмуют управления Пенсионного фонда, так как подать заявление на выплату в 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет все ещё очень непросто. «В помещении Управления народ толпится в очередях - сегодня внутри здания, а вчера очередь стояла и на улице. Не пугает настойчивых грязинцев даже тот факт, что сразу два многоквартирных дома по соседству с Пенсионным фондом - Коммунальная, 8/7 и Чайковского, 13/6 обозначены на официальной карте распространения коронавирусной инфекции».

Репортаж «Обещать - не значит жениться!» собрал более сотни откликов. В мэрии Липецка «управляшке» с нелестной репутацией отдали в управление сразу 54 проблемных дома. Как же так вышло?

В Липецкой области вот уже две недели в сутки выявляют по 47-48 заболевших COVID-19. Официальная статистика, с одной стороны, радует стабильностью, с другой - удивляет. Можно ли уже говорить о выходе эпидемиологического процесса на так называемое плато? Главный государственный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев, говорит, что «ни о каком выходе на плато по коронавирусу пока нет и речи».

Тем временем в регионе вылечились от коронавирусной инфекции еще 29 человек. Таким образом, с начала коронавирусной эпидемии, от опасной болезни вылечились 287 человек. Всего на территории региона зарегистрированы 1084 случая новой коронавирусной инфекции, 3 человека умерли, 794 находятся на лечении.

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#вечёрка
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Комментарии (1)

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Ха-ха-ха. Я фантомас

5 минут назад
Вылечелись ещё 29 человек. Нужно огромными буквами. Победа! Плато! То, что заболели сотни людей в этот день - это херня, бытовуха. Главное, Фантомасу усидеть на тёплом месте, остальное - мелочи жизни. Отчего мрёт быдло - это отдельная история.
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