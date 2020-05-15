Обещать - не значит жениться!

В мэрии Липецка «управляшке» с нелестной репутацией отдали в управление сразу 54 проблемных дома.

200 многоквартирных домов в Липецке не имеют управляющих компаний. Это, главным образом, старый жилой фонд и бывшие общежития. Как правило, от такого проблемного жилья отказались сами «управляшки».Судьбу «брошенок» должны были решить их жильцы. Либо через выбор новой УК, либо через создание ТСЖ. Однако управляющие организации заламывали высокие тарифы, и собственники квартир отказывались иметь дело с потенциальными «женихами» с большими запросами, а создание ТСЖ упиралось в невозможность жильцов договорится друг с другом. В итоге в мэрии пошли по пути царей из династии Романовых. Петр Первый окончательно закрепостил селян, а Евгения Уваркина волевым порядком закрепила проблемное жилье за управляющими компаниями. Глава Липецка Евгения Уваркина, исходя из постановления Правительства РФ №1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», назначила УК «Угловая» для 60 домов малоэтажных домов 50-60 годов постройки.Сегодня Евгения Уваркина побывала на встрече первых «новых крепостных» с директором «Угловой» Сергеем Акуловым, которая состоялась во дворе двухэтажки по улице Балмочных,1.Этот дом 1951 года постройки на восемь квартир стал «брошенкой» в 2017 году. С тех пор его состояние, понятно, только ухудшалось. Главной проблемой жильцов, по словам Ольги Апрышкиной и Татьяны Гаврилиной, стал затопленный водой подвал.Директор УК «Угловая» Сергей Акулов попал под жесткий прессинг Анны Сапуновой, жительницы соседнего дома. Обладающая правовыми познаниями женщина тут же порвала назначенного им «помещика» в клочья. Сапунова процитировала ряд документов, которые легко найти в Интернете. И выяснила, что, во-первых, что «Угловая» может лишиться лицензии на управление - такой иск подала в Арбитражный суд Госжилинспекция, во-вторых, имеет ряд непогашенных долговых обязательств перед контрагентами, «Квадрой» и налоговиками, в-третьих, директором этой «управляшки» Акулов официально работает ровно неделю - с 8 мая этого года.И такая вот компания получила от мэрии в управление сразу 54 дома!- Что ж вы так сразу огораживаетесь от нас забором? - обратился к жильцам явно дискредитированный директор «управляшки». - Мы видим плачевное состояние ваших домов и мы готовы вам помочь!В ходе дебатов выяснилось, что Сергей Акулов - практически добрый самаритянин. Он готов работать на полученном жилом фонде исходя из нормы прибыли в 2,5%. Как на Западе. Однако после такого заявления был осмеян жильцами.- Вас что, заставили? - участливо поинтересовались у Сергея Акулова сданные ему в управление мэрией люди.От полного фиаско директора «управляшки» спасла Евгения Уваркина.Экспрессивный мэр пошла в контрнаступление. Узнав, что жители двухэтажек на улице Балмочных живут без управляющей организации три года, Евгения Юрьевна заметила, что это незаконно. Раз у людей не появилось желания создать ТСЖ, им назначили управляющую компанию в приказном порядке.Возмущенным горожанам, впрочем, было сказано, что явление это временное. И что им самим надо на общем собрании заключить с новой УК договор.- Компания «Угловая» работает в Липецке с 2018 года. В этом году ее директор решил расширить эксплуатируемый жилфонд. Мы оценили его активную позицию и приняли решение передать в управление его организации дома, которые были бесхозными. Жилфонд сложный. Его задача - решить существующие в этих домах и на их дворовых территориях проблемы. В ближайшее время управляющая компания составит договоры с жителями, заключит договор на круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание. Официально работать УК начнет на этих домах с 1 июня. Однако уже сейчас специалисты компании должны подготовиться к эксплуатации жилфонда - провести осмотр, закупить необходимые материалы, чтобы с первых же дней начать активно работать. Тарифы, кстати, также разработала администрация Липецка. Они на уровне средних. Разброс - от 10 до 19 рублей за квадратный метр, - сказала глава Липецка.Однако тут же выяснилось, что новая УК располагает всего лишь директором. Но ничего, решили в мэрии, к июню Сергей Акулов сформирует штат. А пока домами на улице Балмочных будет заниматься родственная «Угловой» управляющая компания «Сырская».Еще порядка ста «брошенок» в Липецке - малоквартирные. В мэрии считают, что для них нет необходимости назначать управляющую организацию. Скорее всего, в ближайшее время они перейдут в непосредственное управление.