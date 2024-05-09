Сегодня в Липецке: берёзки и хороводы, на выставке липчанам покажут еду
Программа культурных и развлекательных мероприятий на пятницу.
Днём в Липецке от +29 до +31 градусов и без существенных осадков. Ещё бы один градус и был бы повторён температурный рекорд 1939 года, когда воздух 22 мая прогрелся до +32 градусов.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 9 микрорайон, 45;
- ул. Авиационная, 2а;
-- ул. Западная, 44;
ул. Черноземная, 32.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Аэродромной, Буденного Днепровской, Донецкой, Западной, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Садовой, Смоленской, Сенной, Сырской, Товарищеской, Чернозёмной, переулков Макаренко, Рядового, Рылеева.
В селе Сырском временно забудут об удобствах жители улиц Калинина и Пролетарской.
Отключение света
С9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. 9-го мая, 20а;
- ул. Московская, 6а, 109а;
- Садоводчество «Дачный 3», , 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971, 1047;
- Садоводчество «Дачный 4».
С 14:00 до 17:00 без электричества останется село Ссёлки.
Пробки
В пятницу заторов в Липецке больше обычного, поэтому советуем выбирать маршруты поездок с помощью приложения.
На свежем воздухе
Развлекательные мероприятия сегодня начнутся в парках Липецка, ниже список на графике мэрии города.
Музей
В 18:00 в Липецком областном краеведческом музее пройдёт «Берёзок белых хоровод» (6+).
Здесь и вверху фото vk.com/museum48group
Вход свободный.
Прогулка по Липецку
В 14:00 у липчан есть возможность прогуляться по городу вместе с экскурсоводом Верой Печуровой, главным библиографом отдела краеведения ЛОУНБ (6+).
Про гулка из Нижнего парка в Верхний, путешествие в XIX век и подробный рассказ об истории липецкого курорта, о лечении на Липецких водах и о знаменитых посетителях. Встреча в 13:55 у фонтана «Липа».
«Щи, да каша»
В 17:00 в Липецком историко-культурном музее состоится открытие выставки Щи да каша – пища наша» (6+).
Выставка не только о еде. В экспозиции – старинные предметы крестьянского быта, керамика современных мастеров и редкие книги о русской кухне из частной коллекции историка-этнографа Николая Сапелкина.
ПроСвет
В 19:33 в культурном пространстве «Библиотека» ждёт очередной культурный музыкально-поэтический вечер «ПроСвет» (12+).
Союз прекрасной музыки и хорошей поэзии, творчества и дружеской атмосферы. Выступают прекрасные творческие силы и пока ещё непризнанные гении земли Липецкой.
«Аленький цветок»
В 18:00 Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает на добрую сказку «Аленький цветочек» (6+).
Эта история наполнена нежностью, верой в чудеса и силой любви. Всё, что так важно для каждого из нас, — забота о близких, готовность к подвигу ради тех, кто нам дорог, и светлая мечта, ведущая к исполнению желаний.
Концерт
В 18:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) состоится отчетный концерт образцового хореографического коллектива «Созвездие» (6+).
Программа «Надежда, молодость, мечта!» — это яркие хореографические постановки, зажигательная музыка и красочные сценические образы. Зрителей ждёт русский колорит, атмосфера праздника и неповторимая энергия танца.
Комментарии (2)