Сегодня в Липецке: берёзки и хороводы, на выставке липчанам покажут еду

Программа культурных и развлекательных мероприятий на пятницу.

Рядом с температурным рекордом

Днём в Липецке от +29 до +31 градусов и без существенных осадков. Ещё бы один градус и был бы повторён температурный рекорд 1939 года, когда воздух 22 мая прогрелся до +32 градусов.

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 9 микрорайон, 45;
- ул. Авиационная, 2а;
-- ул. Западная, 44;
ул. Черноземная, 32.

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Аэродромной, Буденного Днепровской, Донецкой, Западной, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Садовой, Смоленской, Сенной, Сырской, Товарищеской, Чернозёмной, переулков Макаренко, Рядового, Рылеева.

В селе Сырском временно забудут об удобствах жители улиц Калинина и Пролетарской.

Отключение света

С9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. 9-го мая, 20а;
- ул. Московская, 6а, 109а;
- Садоводчество «Дачный 3», , 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971, 1047;
- Садоводчество «Дачный 4».

С 14:00 до 17:00 без электричества останется село Ссёлки.

Пробки

В пятницу заторов в Липецке больше обычного, поэтому советуем выбирать маршруты поездок с помощью приложения.


На свежем воздухе

Развлекательные мероприятия сегодня начнутся в парках Липецка, ниже список на графике мэрии города.

Музей

В 18:00 в Липецком областном краеведческом музее пройдёт «Берёзок белых хоровод» (6+).

Здесь и вверху фото vk.com/museum48group

Театрализованный обряд, посвящённый Троице. Спектакль студентов выпускников Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова.

Вход свободный.

Прогулка по Липецку

В 14:00 у липчан есть возможность прогуляться по городу вместе с экскурсоводом Верой Печуровой, главным библиографом отдела краеведения ЛОУНБ (6+).

Про гулка из Нижнего парка в Верхний, путешествие в XIX век и подробный рассказ об истории липецкого курорта, о лечении на Липецких водах и о знаменитых посетителях. Встреча в 13:55 у фонтана «Липа».

«Щи, да каша»

В 17:00 в Липецком историко-культурном музее состоится открытие выставки Щи да каша – пища наша» (6+).

Выставка не только о еде. В экспозиции – старинные предметы крестьянского быта, керамика современных мастеров и редкие книги о русской кухне из частной коллекции историка-этнографа Николая Сапелкина.

ПроСвет

В 19:33 в культурном пространстве «Библиотека» ждёт очередной культурный музыкально-поэтический вечер «ПроСвет» (12+).

Союз прекрасной музыки и хорошей поэзии, творчества и дружеской атмосферы. Выступают прекрасные творческие силы и пока ещё непризнанные гении земли Липецкой.

«Аленький цветок»

В 18:00 Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает на добрую сказку «Аленький цветочек» (6+).

Эта история наполнена нежностью, верой в чудеса и силой любви. Всё, что так важно для каждого из нас, — забота о близких, готовность к подвигу ради тех, кто нам дорог, и светлая мечта, ведущая к исполнению желаний.

Концерт

В 18:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) состоится отчетный концерт образцового хореографического коллектива «Созвездие» (6+).


Программа «Надежда, молодость, мечта!» — это яркие хореографические постановки, зажигательная музыка и красочные сценические образы. Зрителей ждёт русский колорит, атмосфера праздника и неповторимая энергия танца.

Дорогие липчане! Рабочая неделя подошла к концу, впереди выходные, но новостей наверняка меньше не станет. Жителям Липецкой области достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Комментарии (2)

Медведь
42 минуты назад
Поздравляю Ярославский локомотив с кубком Гагарина . Вот настоящий хоккей и настоящая команда не то что Питерский зенит « липовый чемпион « позорная команда не достойная звания.
Гость
59 минут назад
А на проведение развлечений у Вас есть разрешение?А то коммунистам запретили 1 Мая праздновать.
