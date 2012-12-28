Общество
195
сегодня, 09:00

Как стать миллионером и весело провести лето: «Область возможностей» показали в Усмани и Грязях

Молодёжи Усмани и Грязей показали «Область возможностей»: «Центр молодёжи» провёл в этих городах традиционные промотуры о возможностях самореализации школьников и студентов во время летних каникул и не только. В Усмани участниками промотура стали около 200 человек, в Грязях — ещё 300.

21 мая в Парке Флёрова в Грязях развернулось множество интерактивных площадок, пройдя которые и отметив станции в специальном «бегунке», можно было получить различные призы: футболки, кепки, солнцезащитные очки, рюкзаки, сумки-шопперы, браслеты и значки. Но главное не подарки: молодёжи рассказали и показали, как весело и с пользой можно провести время.

— Главная задача промотура — рассказать, куда поступить, как cамореализоваться и где работать в Липецкой области. Надеюсь, вы узнаете много нового и будете дальше идти по жизни уверенно, — сказал заместитель главы администрации Грязинского округа Олег Штанин.

Командир студенческого отряда проводников ЛГПУ 22-летний Егор Гадилев уже три лета работает в РЖД и Федеральной пассажирской компании. На промотуре он рассказывал ребятам о личном опыте.

— Из плюсов — бесплатные обучение и медкомиссия. А заработать можно от 70 000 рублей в месяц — для студентов это очень достойная зарплата. Главное условие — чтобы уже исполнилось 18 лет. Но студенты в Липецкой области могут работать и вожатыми в летних лагерях, в сервисном и энергетическом направлениях. Есть оперативные, строительные отряды и те, которые трудятся в «Россетях». Если говорить о лагерях — то наши ребята работают в «Чайке», «Солнечном», «Прометее» и во всероссийских лагерях на берегу Чёрного моря: «Океане», «Смене», «Гагарине». В лагерях можно заработать 20 000-30 000 рублей. У проводников — почасовая норма, а вожатым нужно отработать две смены, чтобы засчитывалась так называемая «целина» — выход на работу летом. В прошлом году 150 ребят из Липецкой области работали проводниками. А всего в региональных студотрядах трудилось около 300 человек, — рассказал Егор Гадилев.

Вакансии есть и для несовершеннолетних — в трудовых отрядах подростков. Командир студенческого отряда проводников «Экипаж» Артём Рыжков как раз начал работать в 17 лет — помощником дежурного по железнодорожному вокзалу «Липецк». За первый месяц работы получил около 25 000 рублей. В 2025 году Артём участвовал в проекте «Путевая звезда» — в его рамках молодёжь работала на 30 вокзалах страны.

— Помощник дежурного выступает посредником в организации работы всего вокзала: а это и касса, и транспортная безопасность, и помощь маломобильным пассажирам. Я заполнял журналы и даже озвучивал поезда: «Внимание, уважаемые пассажиры. Скорый поезд №286 сообщением «Мурманск-Новороссийск» прибывает на первый путь первой платформы. При прибытии поезда будьте внимательны и осторожны!», — рассказал Артём Рыжков.

Восьмиклассникам школы №4 города Грязи в проводники ещё рано — но они в сопровождении учителя русского языка и литературы Ольги Азариной тоже пришли искать полезные и интересные занятия на лето. Ребята уже активно присматриваются к липецким учебным заведениям — через год кто-то уже пойдёт в техникум и колледж.

— Интересуемся, куда можно поступить в Липецкой области, и где потом можно работать. Вакансий очень много — какие-то обязательно привлекут внимание. В восьмом классе самое время определиться с выбором и чем-то увлечься, чтобы не ошибиться с профессией в будущем! — Говорит Ангелина Суховерхова.

О своих учебных заведениях, правилах и сроках поступления ребятам рассказывали Липецкий филиал Президентской академии РАНХиГС, ЛГПУ и ЛГТУ, Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. На каждой станции вузов нужно было выполнить задания — собрать башню по памяти, разгадать ребус или кроссворд, пройти ту или иную викторину. Можно было даже немножко поучаствовать в студенческой жизни.

Десятиклассницу грязинской школы №9 Ангелину Плотникову сразу заинтересовала площадка ЛГПУ — девочка хочет стать логопедом. На «Области возможностей» она внимательно всё слушала, поэтому легко выиграла призы на сцене.

Тех, кто уже учится и ищет работу, ждали на площадке производственной компании «Бекарт Липецк». Один из крупнейших производителей металлокорда для шин в России предлагал поучаствовать в активностях — например, с помощью микрометра измерить диаметр стальной проволоки. Были и призы — брендированная продукция.

— На заводе«Бекарт Липецк» есть оплачиваемая практика для студентов: причём мы принимаем не только на производственную практику, но и просто ребят, которые хотят работать в свободное время. Наши преимущества — бесплатный транспорт и обеды. Многие сотрудники, которые пришли к нам студентами, являются действующими. Например, я и мой коллега-инженер, — рассказала Дарья Фролова.

Дарья работает в компании около трёх лет. Пришла студенткой третьего курса бакалавриата, сейчас учится в магистратуре Финансового университета. Её коллега Мурат Курбанов тоже пришёл в «Бекарт Липецк» на практику студентом ЛГТУ по направлению «Наноинженерия». Пригласили остаться, и Мурат прошёл карьерный путь до инженера-технолога участка мокрого волочения — он предпоследний перед получением финального продукта. Работой доволен!

Команда студенческого проекта Росмолодёжи «Твой ход» рассказывала о том, как стать миллионером. Региональный координатор Глеб Живилов впечатлял цифрами: в прошлом году пятерым ребятам из Липецкой области со своими студенческим проектами это удалось! А ещё 30 старост групп выиграли стипендии в размере 30 000 рублей на полгода. То есть общая сумма выплат составила полтора миллиона! На этой площадке предлагали подписаться на группу проекта в соцсетях, cледить за обновлениями и новостями и главное — дерзать!

На площадке Российского союза молодёжи рассказывали о возможностях для школьников и студентов на конкурсах: «Студент года», «Студвесна», «Ученик года», «Мы — граждане России» и других.

Сотрудники Ресурсного центра «Добровольцы Липецкой области» знакомили с направлениями волонтёрской деятельности, липецкими промыслами. «Движение Первых» проводило викторину, посвящённую Году Единства народов России. А «Патриотцентр» знакомил с оружием.

На площадке Арт-кластера «Таврида» региональный координатор этого проекта Алина Шеховцова рассказывала о центре притяжения творческих людей в Крыму — о том, как туда попасть и какие документы для этого нужно собрать. На этой площадке как раз творили! На этот раз задание было в сфере изобразительного искусства, но вообще кластер — для всех творческих людей, увлекающихся танцами, пением или даже работой с нейросетями.

Прохождение станций периодически прерывала ведущая и молодёжь смотрела творческие номера или участвовала в викторине на сцене.

Как рассказала начальник отдела реализации форумной кампании «Центра молодежи» Олеся Попова, промотуры «Область возможностей» в Липецкой области традиционно проходят перед летними каникулами с 2022 года. Ими охвачены уже все муниципалитеты — например, в Грязях такие площадки работают уже во второй раз. В прошлом году было шесть промотуров, в позапрошлом — десять. В этом году в планах ещё Елец, Чаплыгин и Лебедянь: акцент сделан на городах, где есть свои средние профессиональные учебные заведения.

Выездные мероприятия призваны осветить возможности для самореализации путем проведения интерактивной выставки и презентационных площадок.

— Дорогие друзья! Нам с вами замечательно повезло: мы живём, учимся и работаем в одной из лучших областей нашей страны. У нас безумное количество возможностей: много предприятий, много учебных заведений, которые открывают двери для вас! Вы молодые — перед вами открыты все дороги и направления. Стоит только приложить немножко сил и стараний, чтобы ваши мечты и желания воплощались в жизнь, — обратился к ребятам директор «Центра молодёжи» Игорь Шавин.
образование
трудоустройство
