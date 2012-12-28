Дважды в липецких многоэтажках горели щитовые

Даже пришлось спасть людей.

Вечером 21 мая в щитовых двух пятиэтажек горела электропроводка: на улице Неделина,35 и на улице Космонавтов, 39/1. Во втором случае были спасены три человека, две кошки и собака, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Утром 21 мая в селе Стрелецкие Хутора Усманского округа сгорела надворная постройка. Еще одно такое же сооружение уничтожил огонь в селе Сошки Грязинского округа.Еще за минувшие сутки пожарные трижды тушили горящий мусор, дважды — палы сухой травы.С начала года зарегистрировано уже 279 палов сухой травы на площади более 74 гектаров, и 118 возгораний мусора более чем на пяти тысячах квадратных метрах.