47 минут назад
В столкновении двух отечественных автомобилей пострадала 50-летняя женщина
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области один человек пострадал, один – погиб.
В 15 микрорайоне столкнулись автомобили «Лада-Гранта» с 26-летней женщиной за рулем и «Лада-Приора» под управлением 27-летнего водителя. В аварии пострадала 50-летняя пассажирка «Приоры» - с травмой ее доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.
12 мая на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4721 нарушение ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 48.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 4389 случаев превышения скорости.
Так же зафиксированы 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.