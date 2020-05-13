В столкновении двух отечественных автомобилей пострадала 50-летняя женщина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области один человек пострадал, один – погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 мая в Липецке на улице Циолковского столкнулись автомобили «Киа» под управлением 48-летнего мужчины и «Хендай» с 36-летним мужчиной за рулем. Водитель первой иномарки умер на месте ДТП

В 15 микрорайоне столкнулись автомобили «Лада-Гранта» с 26-летней женщиной за рулем и «Лада-Приора» под управлением 27-летнего водителя. В аварии пострадала 50-летняя пассажирка «Приоры» - с травмой ее доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

12 мая на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4721 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 48.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 4389 случаев превышения скорости.

Так же зафиксированы 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.