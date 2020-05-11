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21 минуту назад

Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан

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Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан

Застолье закончилось расправой

Уголовное дело возбуждено после взрыва гранаты во дворе частного дома в Георгиевском округе Ставропольского края, сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло вечером 10 мая - расправой закончилось застолье: нетрезвый 67-летний мужчина бросил в соседей и их гостей гранату. Соседи в компании отмечали день рождения. Произошло это в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа в нескольких сотнях метров от границы с Кабардино-Балкарией.

Мужчина, бросивший гранату, был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством, сообщило в понедельник следственное управление СК по региону. По данным следствия, в результате взрыва гранаты пострадали восемь человек. Трое из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести, пятеро от госпитализации отказались.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ). На место происшествия направлены следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

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