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сегодня, 21:08

В Москве в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

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В Москве в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

Возгорание произошло больнице имени Спасокукоцкого на севере Москвы

В больнице имени Спасокукоцкого на севере Москвы произошло возгорание. Корпус больницы №50 был оборудован 800 койками для пациентов с COVID-19, сообщает «РИА Новости».

Пожарные эвакуировали пациентов и персонал медучреждения — около 300 человек. Погиб один человек. По предварительным данным, погибший был пациентом.

Эвакуированных пациентов перевели в другие больницы. На месте происшествия работали 11 машин скорой помощи и две машины Всероссийского центра медицины катастроф, уточняется в материале.

Городская прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.
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