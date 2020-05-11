В России
сегодня, 21:08
В Москве в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
Возгорание произошло больнице имени Спасокукоцкого на севере Москвы
В больнице имени Спасокукоцкого на севере Москвы произошло возгорание. Корпус больницы №50 был оборудован 800 койками для пациентов с COVID-19, сообщает «РИА Новости».
Пожарные эвакуировали пациентов и персонал медучреждения — около 300 человек. Погиб один человек. По предварительным данным, погибший был пациентом.
Эвакуированных пациентов перевели в другие больницы. На месте происшествия работали 11 машин скорой помощи и две машины Всероссийского центра медицины катастроф, уточняется в материале.
Городская прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.
Пожарные эвакуировали пациентов и персонал медучреждения — около 300 человек. Погиб один человек. По предварительным данным, погибший был пациентом.
Эвакуированных пациентов перевели в другие больницы. На месте происшествия работали 11 машин скорой помощи и две машины Всероссийского центра медицины катастроф, уточняется в материале.
Городская прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.