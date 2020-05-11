Перегородить соседям единственный тротуар – это бесценно (ФОТО)

Новые примеры автохамтсва в Липецке.

Продолжаем нашу рубрику по борьбе с автохамами, ведь поток фотографий от читателей GOROD48 не прекращается и в дни самоизоляции.

На верхнем фото улица Меркулова, 22, снято 4 мая в 14:35. Это же нужно так поставить машину, чтобы разом перегородить и тротуар и закрыть подход к единственной лавочке. Пенсионерка на заднем плане вынуждена ютиться где-то на краю скамейки.





Шикарный снимок с улицы Свиридова, 4, сделанный 5 мая (увы, автор забыл указать время, которое необходимо для ГИБДД). Кругом полно места, но внедорожнику комфортнее на тротуаре.





Меркулова, 20, сфотографировано 10 мая в 12:41. Ещё один любитель парковки на тротуаре даже в тех случаях, когда к его услугам «почти вя остальная планета».





Стаханова, 19. Снято ещё 12 марта в 8:40. О пешеходах водитель не думает.





7 мая в 17:05, улица Скороходова. Красноречивый ответ на вопрос, почему в наших дворах так мало газонов. Там где они должны быть, как правило, осталась лишь изрытая колесами земля.





Стаханова, 56, еще одно фото из «докарантинных времён». И в этом месте трава вряд ли вырастет по причине, которая на фото.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.